Fasching in Stuttgart: Filmhelden, Pailetten und Zirkus-Chic – das sind die Kostümtrends 2026

Die fünfte Jahreszeit hält Einzug in Stuttgart – da darf das richtige Kostüm nicht fehlen. Welche Verkleidungen dieses Jahr im Trend liegen und was auch nach Fasching noch funktioniert.
Zirkusdirektor, Serienheld oder doch lieber Meerjungfrau oder Metallic-Hingucker? Wenn es um das perfekte Faschingskostüm geht, haben Stuttgarterinnen und Stuttgarter die Qual der Wahl. Herbert Geiss, Geschäftsführer und Inhaber der Kostümladen-Kette Deiters mit Filiale in Stuttgart erklärt, mit welcher Verkleidung man 2026 im Trend liegt.