Fasching in Stuttgart: Filmhelden, Pailetten und Zirkus-Chic – das sind die Kostümtrends 2026

Die fünfte Jahreszeit hält Einzug in Stuttgart – da darf das richtige Kostüm nicht fehlen. Welche Verkleidungen dieses Jahr im Trend liegen und was auch nach Fasching noch funktioniert.

Zirkusdirektor, Serienheld oder doch lieber Meerjungfrau oder Metallic-Hingucker? Wenn es um das perfekte Faschingskostüm geht, haben Stuttgarterinnen und Stuttgarter die Qual der Wahl. Herbert Geiss, Geschäftsführer und Inhaber der Kostümladen-Kette Deiters mit Filiale in Stuttgart erklärt, mit welcher Verkleidung man 2026 im Trend liegt.

„Viele Kostümtrends orientieren sich auch in diesem Jahr wieder an Kinohits oder Serien und bekannten Filmen auf Streamingdiensten“, so Geiss. Beliebt sind etwa Kostüme passend zur Netflix-Erfolgsserie „Squid Game“ oder Hexen-Outfits wie im Musical „Wicked“, aber auch populäre Disney- und Marvel-Klassiker wie etwa Spider Man geben in diesem Jahr Kostüm-Inspirationen ab. Darüber hinaus bestimmten aktuelle Themen aus der ganzen Welt, inspiriert von Social Media oder aus dem Musikbereich die Faschingslooks.

Squid Game, Wicked und Co. – Kino- und Serienhits als Kostüm-Inspiration

Angesagt seien 2026 zudem Kostüme aus der Zirkuswelt – Narren gingen etwa wieder traditionell als Clown oder Zirkusdirektor- oder Direktorin zur Faschingsparty. Damit erleben klassische Faschingskostüme ein Comeback, werden neu interpretiert. „Show-Figuren und bunte Farben liegen im Trend“, so der Faschingsexperte. „Auch das maritime Thema, also alles rund um Meerjungfrauen, Neptun und Unterwasserwelten, ist in diesem Jahr beliebt.“

Deiters-Geschäftsführer Herbert Geiss kennt die Kostüm-Trends fürs Jahr 2026. Foto: Deiters

Was die Verkleidungen an sich angeht, gingen nach wie vor häufig Partner- oder Gruppenkostüme sowie Overalls über die Theke, die im Winter praktischerweise auch vor der Kälte schützen.

Während Aperol in den vergangenen Sommern im Glas trendete, ist der orangefarbene Aperitivo auch als Kostüm beliebt bei Kundinnen und Kunden, erzählt Herbert Geiss. „Wir haben letztes Jahr sehr erfolgreich Süßigkeiten-Kostüme, wie beispielsweise Haribo-Tüten, verkauft. Dieses Jahr liegen Aperol und Lillet zum Anziehen im Trend“, erklärt er.

Während etwa in Köln jedes Jahr rot-weiße Kostüme in den traditionellen Farben des dortigen Karneval angesagt seien, sei ein solcher Trend in Stuttgart noch nicht zu abzusehen, so Geiss. „In Stuttgart schaffen eher allgemeinere Themen wie Filme, Politik und Alltägliches Verkleidungstrends, ein typisches Stuttgart-Kostüm gibt es nicht.“

Pailetten, Lametta, Metallic – Kostüme gehen auch fürs Festival

Einen roten Faden gibt es trotzdem im Stuttgarter Faschingstrubel: Neben Kostümen aus der Zirkus-, Fantasie- und Filmwelt trendeten auch Verkleidungen mit Glitzer, Pailetten, Lametta und futuristische Kostüme im Metallic-Look à la Weltraum, so Herbert Geiss. „Die Teile lassen sich gut mit anderen Kleidungsstücken kombinieren, das ist praktisch und kommt gut an.“ Ohnehin gehe der Trend dahin, ein Kostüm nach dem Fasching noch einmal anderweitig zu nutzen – etwa auf dem anstehenden Festival im Sommer – ein Pailetten-Teil sei da flexibel und individuell einsetzbar.

Und wie tief greifen die Leute fürs Faschingskostüm in die Tasche? „Das Durchschnittskostüm liegt bei etwa 50 bis 60 Euro mit Accessoires“, sagt Geiss. Je nach Anlass und Häufigkeit des Faschingsbesuchs zahlten Fans der fünften Jahreszeit aber auch mal mehr. Im bundesweiten Vergleich liege Stuttgart da im Durchschnitt.