20 Schaurige Gestalten beim Nachtumzug in Stuttgart-Mühlhausen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Beim Faschingsumzug durch Stuttgart-Mühlhausen haben sich am Freitagabend rund 75 Faschingsvereine beteiligt. Wir zeigen die Bilder von der Veranstaltung.

Stuttgart - Ordentlich was geboten war am Freitagabend für Narren in Stuttgart-Mühlhausen. 75 Faschingsvereine aus ganz Baden-Württemberg beteiligten sich in diesem Jahr am großen Nachtumzug, bei dem zahlreiche Teilnehmer mit bunten Kostümen, schaurigen Masken und lodernden Fackeln um die Häuser zogen. Organsiert wurde der beliebte Umzug wieder von der Narrenzunft Donnerhexen aus Mühlhausen.

Anschließend feierten die Teilnehmer auf einer Narrenparty. Unsere Fotografen waren bei dem bunten Umzug dabei. Wir zeigen in unserer Fotogalerie die besten Bilder von der Veranstaltung.