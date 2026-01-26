1 Die Narren sind los: Auch in Stuttgart dürfen sich Fastnacht-Begeisterte auf allerlei Narren und Gutsle freuen. Foto: Shutterstock/ Cimermane

Im Februar 2026 feiert Stuttgart ausgelassen Fasching – mit bunten Umzügen, Guggenmusik und närrischen Partys in der ganzen Stadt. Wo die besten Faschingsumzüge und Partys in Stuttgart stattfinden.











Im Jahr 2026 wird Fasching in Stuttgart hauptsächlich zwischen dem 12. und 17. Februar gefeiert. Beginnend mit dem Schmotzigen Donnerstag am 12. Februar bis zum Rosenmontag und Faschingsdienstag am 16. und 17. Zahlreiche Narren und Fasnetfans gehen in diesen Tagen verkleidet auf die Straßen und feiern ausgelassen. Welche Partys und Fasnetumzüge man nicht verpassen will, gibt es hier im Überblick.