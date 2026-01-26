Die Narren sind los: Auch in Stuttgart dürfen sich Fastnacht-Begeisterte auf allerlei Narren und Gutsle freuen.
Die Narren sind los: Auch in Stuttgart dürfen sich Fastnacht-Begeisterte auf allerlei Narren und Gutsle freuen. Foto: Shutterstock/ Cimermane

Im Februar 2026 feiert Stuttgart ausgelassen Fasching – mit bunten Umzügen, Guggenmusik und närrischen Partys in der ganzen Stadt. Wo die besten Faschingsumzüge und Partys in Stuttgart stattfinden.

Im Jahr 2026 wird Fasching in Stuttgart hauptsächlich zwischen dem 12. und 17. Februar gefeiert. Beginnend mit dem Schmotzigen Donnerstag am 12. Februar bis zum Rosenmontag und Faschingsdienstag am 16. und 17. Zahlreiche Narren und Fasnetfans gehen in diesen Tagen verkleidet auf die Straßen und feiern ausgelassen. Welche Partys und Fasnetumzüge man nicht verpassen will, gibt es hier im Überblick.

Faschingsumzüge 2026 in Stuttgart und Region:

 

  • Großer Nachtumzug Stuttgart-Mühlhausen: Freitag, 13. Februar 2026, ab 19 Uhr
  • Monster-Guggen-Konzert vor dem Stuttgarter Rathaus: Montag, 16. Februar, ab 18 Uhr
  • Faschingsumzug in Stuttgart: Dienstag, 17. Februar, ab 14 Uhr
  • Hofener Fasnetumzug: Dienstag, 17. Februar, ab 13 Uhr

Neben den großen und beliebten Faschingsumzügen in Stuttgart lässt es sich in der Landeshauptstadt in der Faschingszeit ausgelassen feiern. Zahlreiche Faschingspartys für Groß und Klein sorgen für bunte Abwechslung.

Faschingspartys in Stuttgart:

 

  • Kinderfasching im Kursaal: Sonntag, 8. Februar 2026, ab 14.30 Uhr
  • SchmuDo in Bad Cannstatt: Donnerstag, 12. Februar 2026, ab 11 Uhr
  • Fasching in der Zehntscheuer Zuffenhausen: Donnerstag, 12. Februar 2026, ab 19 Uhr
  • Storchenball in Zuffenhausen: Freitag, 13. Februar 2026, ab 18.45 Uhr
  • Faschingsparty im Perkins Park: Samstag, 14. Februar 2026, ab 20 Uhr
  • Narrensause Feuerbach Bürgerhaus: Samstag, 14. Februar 2026, ab 13 Uhr
  • Kinderfasching in Stuttgart-Obertürkheim: Sonntag, 15. Februar 2026, ab 14.30 Uhr
  • Kinderfasching in der Eiswelt: Sonntag, 15. Februar 2026, 14 bis 16 Uhr
  • Kinderfasching im Stuttgarter Rathaus: Montag, 16. Februar 2026
  • Altstadtfasching Stuttgart: Montag, 16. Februar 2026, ab 20 Uhr
  • After Guggen im Classic Rock: Montag, 16. Februar 2026, ab 21 Uhr
  • Rosenmontagsparty an der Grundschule Hofen: Montag, 16. Februar 2026, ab 18.30 Uhr
  • Faschingsparty auf dem Karlsplatz: Dienstag, 17. Februar 2026
  • Faschingsdienstag in der BOA: Dienstag, 17. Februar 2026, ab 15.30 Uhr

Stuttgarts buntes Fasnetangebot zieht jährlich zahlreiche Narren und Faschingsfans an. Auf verschiedenen Umzügen und Faschingspartys feiern Klein und Groß die fünfte Jahreszeit.

 