16 Wir bieten einen Überblick, wo und wann die Narren in Stuttgart und Region feiern. Foto: dpa

Wann gibt es wo in der Region Stuttgart einen Faschingsumzug? Was sind die diesjährigen Kostümtrends? Und welche Termine sollten die Kleinen auf gar keinen Fall verpassen? Unser Überblick.

Stuttgart - Dutzende Faschingsumzüge, Guggenmusik, Bälle oder Prunksitzungen stehen bis Aschermittwoch, 6. März 2019, in Stuttgart und Region an. Um nicht den Überblick über das abwechslungsreiche Programm zu verlieren, haben wir die wichtigsten Fakten zusammengetragen.

Doch bevor die Feierlichkeiten so richtig losgehen können, muss ein Outfit her. Hier erfahren Sie, was die Faschingskostüm-Trends 2019 sind.

Wer mit Fachwissen rund um die diesjährigen Prinzenpaaren und Prinzessinnen glänzen möchte, kann sich dies hier aneignen.

Faschings-Partys in Stuttgart und Region

In unserer Übersicht erfahren Sie, wo die Narren in Stuttgart unterwegs sind und welche Veranstaltungen es in der Landeshauptstadt gibt. Auch die Kleinen kommen auf ihre Kosten: Wir haben auch für sie die schönsten Kinderfaschingspartys in Stuttgart zusammengestellt.

Das ist in der Region Stuttgart los

Doch auch in der Region Stuttgart ist einiges geboten: Im Kreis Esslingen feiern die Narren ebenfalls jedes Jahr ausgelassen die fünfte Jahreszeit. Hier erfahren Sie alle wichtigen Termine. Der Kreis Böblingen steht dem in nichts nach – auch ihn haben Hästräger, Guggenmusiker und allerlei närrisches Volk fest im Griff. Klicken Sie hier, um zur Übersicht für den Kreis Böblingen zu gelangen.

In unserer Bildergalerie sehen Sie die Trend-Kostüme für Stuttgart.