Jörg Knöllinger, Präsident der Waiblinger Karneval-Gesellschaft „Die Salathengste“, spricht darüber, wie sehr sich die Auflagen für Umzüge erhöht haben und was das für Vereine bedeutet.
Der närrische Umzug durch die Waiblinger Altstadtgassen gehört zu den größten in der Region Stuttgart. Tausende Besucher feiern die Straßenfastnacht und lassen sich von den Hästrägern mit ihren fantasievollen Masken und Gewändern begeistern. Dass für Fasnetsumzüge immer höhere Auflagen gefordert werden, das belastet ausrichtende Vereine. Jörg Knöllinger, Präsident der Waiblinger Karneval-Gesellschaft „Die Salathengste“, erklärt, was hinter einem solchen Event an Aufwand steckt.