Beim Rathaussturm in Waiblingen können die Narren bei schlechtem Wetter in den Schlosskeller ausweichen. Die Fellbacher Narren müssen erstmals draußenbleiben.
In der heißen Phase der Fastnacht werden Rathäuser gestürmt und Schüler befreit. So auch in Waiblingen und Fellbach – die Rathauschefinnen und -chefs müssen den Schlüssel herausrücken und bis zum Aschermittwoch abdanken. Die Schlüsselübergabe, umrahmt mit Gardetänzen, wurde bisher im Fellbacher Ratssaal zelebriert – nun müssen Weingeister, Weida Wölf, Höhlen-Bären und die Stadtkapelle draußenbleiben, auf dem Platz vor dem Rathaus. Blickt man in die Nachbarschaft zur Stadt Waiblingen, so werden dort auch Schlüssel und Co. vor dem Rathaus übergeben. Bei miesem Wetter wird jedoch ausgewichen.