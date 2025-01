Die Narren sind los! Am 6. Januar, dem Dreikönigstag, beginnt traditionell die Fasnet im Kreis Göppingen. In den darauf folgenden Wochen wird wieder gefeiert, getanzt und gelacht. Wann und wo die närrischen Veranstaltungen stattfinden, zeigt der Überblick.

Wann ist Faschingsumzug in Göppingen?

Der Göppinger Nachtnarrensprung ist ein Highlight der Fasnet und findet traditionell am Samstag nach dem Dreikönigstag statt. 2025 ist es am 11. Januar so weit. Der Umzug startet um 16 Uhr und führt durch die Göppinger Innenstadt. Der Schlossplatz wird ab dem frühen Nachmittag mit Guggenmusik bespielt, bevor sich das bunte Treiben durch die Straßen schlängelt. Veranstaltet wird der Nachtnarrensprung von der Narrenzunft Göppingen e.V.

Wann ist Narrensprung in Donzdorf?

In Donzdorf wird die Tradition der schwäbisch-alemannischen Fasnet ebenfalls großgeschrieben. Der Narrensprung findet am 11. und 12. Januar 2025 statt. Startpunkt ist die Innenstadt. Am Samstag wird ab 17.30 Uhr der Narrenbaum gestellt. Am Sonntag startet der Narrensprung um 13.30 Uhr durch Donzdorf.

Faschingsumzüge im Kreis Göppingen

Neben den Großveranstaltungen in Göppingen und Donzdorf gibt es weitere beliebte Umzüge:

Fasnetsumzug Heiningen: Termin: 11. Januar 2025, Beginn: 16.01 Uhr

Termin: 11. Januar 2025, Beginn: 16.01 Uhr Nachtumzug in Gosbach: Termin: 20. Januar 2025, Beginn: 18.01. Uhr

Termin: 20. Januar 2025, Beginn: 18.01. Uhr Narrensprung in Rechberghausen: Termin: 2. Februar 2025, Beginn: 13.30 Uhr

Termin: 2. Februar 2025, Beginn: 13.30 Uhr Umzug in Deggingen: Termin: 22. Februar 2025, Beginn: 14.01 Uhr

Termin: 22. Februar 2025, Beginn: 14.01 Uhr Fasnetsumzug in Gosbach: Termin: 2. März 2025, Beginn: 14.01 Uhr

Termin: 2. März 2025, Beginn: 14.01 Uhr Rosenmontagsumzug in Wiesensteig: Termin: 3. März 2025, Beginn: 14.01 Uhr

Termin: 3. März 2025, Beginn: 14.01 Uhr Rommzug in Rechberghausen: Termin: 4. März 202, Beginn: 14 Uhr

Narrenzünfte im Kreis Göppingen

Im Landkreis Göppingen sorgen zahlreiche Narrenzünfte dafür, dass die Fasnet bunt und abwechslungsreich bleibt. Dazu zählen unter anderem:

Narrenzunft Göppingen e.V. "Galgenberghenker"

Narrenzunft Donzdorfer Hexen e.V.

Narrenzunft Heiningen "Kirschkernspucker" e.V.

Narrenzunft Vulkania Aichelberg e.V.

Narrenzunft Haddahefer Ofadeifl

Fasnets-Gesellschaft Wiesensteig 1846 e.V.

Bardabacher Meerbachhexa e.V.

Deggner Leirakiebl e.V.

Narrenzunft Furchenrutscher Rechberghausen e.V.

Breithutgilde Gosbach e.V.

Wann sagt man Fasching, Fasnet oder Fasnacht?

Fasching, Fasnet oder Karneval? Die Begriffe unterscheiden sich regional, das Feiern jedoch nicht. Während der "Schmotzige Donnerstag" den Beginn der heißen Phase markiert, folgen Rosenmontag, Faschingsdienstag und schließlich der Aschermittwoch, der das Ende der Narrenzeit einläutet.

Fasching: Dieser Begriff wird hauptsächlich in Bayern, Sachsen und Teilen Norddeutschlands verwendet.

Dieser Begriff wird hauptsächlich in Bayern, Sachsen und Teilen Norddeutschlands verwendet. Fasnet: Vor allem im schwäbisch-alemannischen Raum, wie in Baden-Württemberg, verwendet man diesen Begriff.

Vor allem im schwäbisch-alemannischen Raum, wie in Baden-Württemberg, verwendet man diesen Begriff. Fastnacht: Diese Bezeichnung ist besonders in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland verbreitet.

Die Fasnet im Landkreis Göppingen beginnt traditionell am 6. Januar, dem Dreikönigstag. An diesem Tag werden bei vielen Narrenzünften die Häs erstmals abgestaubt und das närrische Treiben eingeläutet. Unabhängig vom Begriff eint alle Traditionen die Freude an Umzügen, Masken und Musik sowie der Wunsch, die kalte Jahreszeit zu vertreiben und das Leben zu feiern.

Hinweis: Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Termine entsprechen dem Stand vom 8. Januar 2025.