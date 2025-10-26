Farmersfrau und Weltraumpionierin: Lassie-Star June Lockhart stirbt mit 100 Jahren

US-Schauspielerin June Lockhart ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Bekannt wurde sie als Mutter in der Serie "Lassie". Auch in "Lost in Space" und "Petticoat Junction" begeisterte sie Millionen Zuschauer. Am Donnerstag starb sie friedlich in ihrem Haus.
June Lockhart (1925-2025), die für Generationen von Fernsehzuschauern die fürsorgliche Mutter in der Kultserie "Lassie", ist tot. Die US-Schauspielerin starb am Donnerstag im Alter von 100 Jahren eines natürlichen Todes in ihrem Haus in Santa Monica, wie ein Familiensprecher mitteilte.