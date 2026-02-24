2026 sagen wir tristen Looks den Kampf an: Schon einzelne Statement-Pieces verleihen einer grauen oder schwarzen Garderobe neue Frische. Auch gezielte Farbkombinationen bringen Outfits zum Strahlen.

Mit Looks in gedeckten Farben wie Schwarz, Grau oder Beige liegt man selten falsch. Gerade an trüben Tagen fällt es schwer, sich für mehr Farbe zu entscheiden. Dabei muss es nicht gleich ein knallbunter Look sein: Schon ausgewählte Accessoires oder frische Farbkombinationen verleihen dem Outfit eine mutige und zugleich stilsichere Note. So bekommen selbst schlichte Looks jetzt ein stilvolles Upgrade.

Ein lila Schal verspricht einen Color-Boost Wer sich von der Winterfarbe Grau noch nicht verabschieden möchte, muss das auch nicht. Eine graue Kunstfelljacke und ein passendes Kleid wirken bereits für sich elegant - mit einem leuchtend violetten Schal bekommen sie jedoch einen starken Farbakzent. Besonders praktisch: Grau lässt sich mit nahezu allen Farben kombinieren, etwa mit Limettengrün, Kirschrot oder Barbiepink.

Braun und Orange ergänzen sich perfekt

Auch Braun bildet eine ideale Grundlage für Looks mit Farbe. Aus einer braunen 7/8-Hose und einem Pullover in Karottenorange entsteht sofort ein warmes Outfit. Ein zusätzliches Highlight lässt sich mit den Schuhen setzen: Flache Sneaker mit orangefarbenen Schnürsenkeln ziehen alle Blicke auf sich. Ein braunes Halstuch und einige Armbänder machen die Kombination komplett. Hier sollte man zu Goldschmuck greifen, da Silber zu kühl wirkt.

Neue Farb-Kombis ausprobieren

Etwas ruhiger und dennoch raffiniert wirkt die Kombination aus Zuckerwatte-Rosa und einem kräftigen Moosgrün. Während ein Strickpulli im Grünton die Basis bildet, setzt ein hellrosa Beanie einen soften Akzent. Noch stimmiger wird der Look, wenn ein weiteres Teil den Pinkton aufgreift - etwa ein Strickpullover oder Cardigan, der um die Hüfte gebunden wird. Dann fehlt nur noch das passende Make-up: Die Lippen dürfen in Rosa strahlen. Ein Hauch Blush und Highlighter sorgen für den extra Glow.