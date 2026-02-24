2026 sagen wir tristen Looks den Kampf an: Schon einzelne Statement-Pieces verleihen einer grauen oder schwarzen Garderobe neue Frische. Auch gezielte Farbkombinationen bringen Outfits zum Strahlen.
Mit Looks in gedeckten Farben wie Schwarz, Grau oder Beige liegt man selten falsch. Gerade an trüben Tagen fällt es schwer, sich für mehr Farbe zu entscheiden. Dabei muss es nicht gleich ein knallbunter Look sein: Schon ausgewählte Accessoires oder frische Farbkombinationen verleihen dem Outfit eine mutige und zugleich stilsichere Note. So bekommen selbst schlichte Looks jetzt ein stilvolles Upgrade.