5 Der erleuchtete Himmel über Steinheim an der Murr. Foto: Elmar Schwab

Magie lag in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Luft. Die rötlich-grünen Polarlichter entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen von der Sonne in die Erdatmosphäre geschleudert werden.











Auch im Kreis Ludwigsburg haben Polarlichter in der Nacht auf Samstag den Himmel in ein Farbenspektakel verwandelt. Besonders gut sichtbar sind Polarlichter dort, wo es dunkel ist – also abseits von Straßenlaternen oder anderen Lichtern, draußen in der Natur.