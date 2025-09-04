Farbenfroh in Venedig: Jason Momoa überrascht mit pinken Fußnägeln in pinken Birkenstocks

Jason Momoa legte bei der Venedig-Premiere seines neuesten Films "In the Hand of Dante" einen extravaganten Auftritt hin - inklusive Birkenstocks und pinken Zehennägeln.

Jason Momoa (46) hat bei der Weltpremiere seines neuen Films "In the Hand of Dante" in Venedig alle Blicke auf sich gezogen. Der maskuline Hollywood-Hüne erschien auf dem roten Teppich der Internationalen Filmfestspiele von Venedig am Mittwochabend von Kopf bis Fuß in Pink gekleidet. Wobei sich das Wort Fuß in diesem Zusammenhang auch auf die Farbe von Momoas Zehennägeln bezieht, denn der Star trug auf dem Red Carpet pinke Birkenstock-Sandalen, die seine Pink lackierten Nägel freilegten.

Jason Momoa zeigt Zehennägel in Venedig "Ich habe meine Birkenstocks und meine hässlichen Füße, aber sie sind lackiert!", sagte Momoa in einer Instagram-Story, die er selbst auf dem roten Teppich am Lido drehte. Ein pinkes Jackett und eine farblich passende Hose vervollständigten das extravagante Outfit.

In Venedig lief Momoa gemeinsam mit seinen Co-Stars aus "In the Hand of Dante" wie Oscar Isaac (46) oder Italo-Western-Legende Franco Nero (83) über den Red Carpet. Auch sein 16-jähriger Sohn Nakoa-Wolf Momoa, dessen Mutter Momoas Ex-Frau Lisa Bonet (57) ist, war bei dem Event zugegen.

Vater und Sohn stehen derzeit gemeinsam für den dritten "Dune"-Teil "Dune: Part Three" vor der Kamera. Nakoa-Wolf verkörpert in dem Werk von Denis Villeneuve (57) Leto II., den Sohn von Paul Atreides (Timothée Chalamet, 29) und Chani (Zendaya, 29). Momoa spielt einen Klon seiner schon in "Dune" zu sehenden Figur Duncan Idaho.

Auch der Teenager hatte für den Auftritt ein farblich zu seinem Vater passendes Outfit gewählt. Er trug ein kurzärmeliges Hemd mit rosa-schwarzem Blumendruck, kombinierte dazu eine schwarze Hose. Seine Zehen zeigte Nakoa-Wolf indes nicht.

Darum geht es in "In the Hand of Dante"

"In the Hand of Dante" von Regisseur Julian Schnabel (73) spielt auf zwei Zeitebenen: im 14. und 21. Jahrhundert. Es geht um den Autor Nick Tosches (Isaac), der vom Mafia-Paten Don (Franco Nero) engagiert wird, gemeinsam mit einem Auftragsmörder namens Louie (Gerard Butler, 55) ein überaus wertvolles Exemplar von Dantes "Göttlicher Komödie" zu stehlen.

Neben den Erwähnten spielen auch Gal Gadot (40), John Malkovich (71), Regie-Legende Martin Scorsese (82) und Al Pacino (85) in "In the Hand of Dante" mit. Einige Darsteller wie Oscar Isaac oder Gerard Butler verkörpern zudem Doppelrollen.