Farbe mit Symbolkraft: Warum in Esslingen Bronzefiguren jetzt Orange tragen

1 Orange als Symbolfarbe gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, hier am Eingang zur Württembergischen Landesbühne. Foto:

Vor den besinnlichen Tagen kommen die Orange Days: In Esslingen geht es derzeit bei mehreren Veranstaltungen um das Thema Gewalt gegen Frauen. Der Oberbürgermeister beklagt, dass ausgerechnet das Aus der Ampel-Regierung ein Rückschlag ist.











Hinsehen und hinstehen, Zivilcourage zeigen und Hilfe anbieten. Das ist es, was jeder und jede Einzelne gegen Gewalt an Frauen und Mädchen tun kann. Die Auftaktveranstaltung zu den ersten Esslinger Orange Days vermittelte sachkundige Informationen und Standpunkte, aber auch Solidarität und Zusammenhalt. Eine UN-Kampagne hat die Farbe Orange als Symbol gegen Gewalt gesetzt, und so tragen die Bronzefiguren draußen vor dem Eingang der Württembergischen Landesbühne orangefarbene Schals, ebenso wie viele der Frauen bei der Auftaktveranstaltung. Einige Männer sind an diesem Abend auch dabei – sie mögen es nachsehen, dass sie in diesem Text bei den weiblichen Endungen mitgemeint sind.