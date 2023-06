Grenzverlauf in Blau

Farbe im öffentlichen Raum in Sielmingen

1 Der blaue Streifen in der Augustenstraße markiert den ehemaligen Grenzverlauf. Foto: Arbeitsgemeinschaft Sielminger Vereine

Ein blauer Streifen durchzieht seit kurzem den Filderstädter Stadtteil Sielmingen. Die Farbe markiert keine anstehenden Bauarbeiten, sondern sie soll an ein Jubiläum erinnern.









Nein, es stehen in Sielmingen keine Grabungsarbeiten an, und es hat auch niemand die Absicht, eine Mauer zu bauen: Die 1,3 Kilometer lange Linie, die sich seit kurzem und nur vorübergehend quer durch den Filderstädter Ortsteil zieht, visualisiert die ehemalige Gemarkungsgrenze zwischen den beiden Orten Obersielmingen und Untersielmingen, die vor 100 Jahren zusammengelegt wurden: „An drei Stellen folgt das blaue Band leider nicht ganz dem alten Gemarkungsverlauf. Da hätten wir sonst durch Privatgrundstücke gehen müssen“, teilt die Arbeitsgemeinschaft Sielminger Vereine mit, auf deren Initiative der blau markierte Pfad entstanden ist. An acht Stationen entlang der blauen Linie gibt es Schilder mit QR-Codes, über die historische Kurzinfos zu unterschiedlichen Themen des früheren Alltags und der Ortsgeschichte abgerufen werden können. Die Texte und Bilder für die eigens erstellte Website www.sielmingen.org wurden von Stadtarchivar Nikolaus Back zugeliefert.