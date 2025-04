Neonstaub, Musik, Tanz und Wasser: In Fellbach bringt das F3 eine besondere Festivalstimmung ins Schwimmbad. Was dahintersteckt – und warum diesmal alles anders sein soll als früher.

Fliegende Farben, tanzende Menschen, dazu ein DJ, der Musik auflegt – sogenannte Holi Festivals erfreuen sich großer Beliebtheit. In regelmäßigen Abständen gibt es einen Countdown, dann wird bunter Staub in die Luft geworfen. Das Gemisch ergibt ein farbenfrohes Bild, danach fällt die pudrige Masse auf die Tanzenden.

Das Ganze gibt’s jetzt auch im Hallenbad, genauer gesagt im Fellbacher F3. Das Bad verspricht eine Party im Stil des bekannten Festivals. Der Innenbereich wird dazu auf 31 Grad Celsius beheizt. Wer sich nach dem Tanzen in den Farben abkühlen will, kann ins Wasser springen – oder im 32 Grad warmen Solebecken im Außenbereich entspannen.

Musik auflegen wird der Stuttgarter DJ Gabriel Wittner. Der 24-Jährige tritt regelmäßig in Stuttgarter Clubs auf und hat sich in der Gegend bereits eine kleine Fangemeinde aufgebaut. „Er ist uns direkt ins Auge gestochen, weil er aus der Region kommt“ , berichtet Birgit Steinegger vom F3.

Eine Party für junge Erwachsene

Wie kam es zur Idee? „Wir wollen auch etwas für junge Erwachsene anbieten.“ Sonst seien die Angebote eher auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet, oder für Alteingesessene. Und Aktionen wie diese seien auch eine Art und Weise, sich von Mitbewerbern abzugrenzen. Im Rems-Murr-Kreis ist das F3 jedenfalls das erste Bad, das das Farbfestival auch im Innenraum veranstaltet.

Ganz neu ist das Konzept „Farben im Wasser“ allerdings nicht. Auch das F3 hat ein solches Festival vor einigen Jahren schon einmal ausgerichtet – allerdings im Freibadbereich. Durch die Farben habe sich damals aber so viel Feinstaub in der Luft verbreitet, dass man sie in den Innenräumen nicht hätte verwenden können, sagt Steinegger.

Farben des Holi-Festivals stehen in der Kritik

Inzwischen stehen die Farben der Holi-Festivals auch generell in der Kritik. Das Bundesamt für Verbraucherschutz warnt etwa, dass das Pulver die Augen reizen und allergische Reaktionen hervorrufen kann. Zudem lässt es sich nur schwer von der Haut, aus den Haaren und der Kleidung entfernen. Auch das F3 verfolgte die Aktion zunächst einmal nicht weiter – bis 2024.

Auf einer Tagung kam zufällig ein Kontakt mit dem Start-up „Love-Colors“ zustande. „Love Colors“ stellt die Farben nach eigenen Angaben ohne Feinstaub her, auch aus der Kleidung sollen sie sich leicht auswaschen lassen. Ein weiterer Vorteil: Im Wasser löse sich das Farbgemisch innerhalb kürzester Zeit auf, sagt Steinegger. Besucher könnten sich im Wasser daher nicht nur abkühlen, sondern auch gleich ein wenig Farbe loswerden – für die nächste Runde.

Aber auch das Schwimmbecken und der Boden seien durch die neuen Farben viel einfacher zu reinigen. So soll das Bad am nächsten Tag wieder blitzblank aussehen.

Details zur Veranstaltung

Datum

Das Love Color Festival findet am Freitag, 11. April, von 20.30 Uhr bis 1 Uhr nachts im Fellbacher F3 Wohlfühlbad statt. Für Kinder und Jugendliche gibt es am Nachmittag bereis eine Kids Edition.

Eintritt

Der Eintritt kostet 19,90 Euro an der Abendkasse. Wer die Tickets vorab online bestellt (www.f3-fellbach.de), zahlt 16,90 Euro. Eintritt ab 18 Jahren. Die Kids Edition ist im regulären Eintritt enthalten, die Farbe kostet 90 Cent pro Packung.