Lorde wollte ihren Fans am Dienstag in einem Park in New York ihren ersten neuen Song seit vier Jahren vorstellen - doch es kamen zu viele. Das spontane Treffen musste aufgelöst werden, hartnäckige Fans wurden schließlich doch noch belohnt.

Lorde (28) heizt die Vorfreude auf ihr Comeback weiter an - und ihre Fans sind begeistert. Ein Guerrilla-Auftritt der Sängerin in New York hat nun sogar für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Am Dienstag hatte Lorde ihren Fans via Whatsapp eine Nachricht zukommen lassen: "Triff mich um 19 Uhr im Park - xx." Mit dem Park war offenbar der Washington Square Park in New York gemeint. Dort fanden sich zur angegebenen Uhrzeit allerdings so viele Menschen ein, dass die Polizei die Menschenmenge auflösen musste. Kurz vor sieben Uhr verkündete die Sängerin in ihrer Instagram-Story: "Ich bin wirklich erstaunt, wie viele von euch gekommen sind!!!", hieß es unter anderem. "Aber sie sagen, dass ihr gehen müsst ... Es tut mir so leid."

Blood Orange lockte die Fans weg

Der Großteil der Fans verweilte trotzdem weiter an dem Treffpunkt. Die meisten sollen nach einer Stunde von Dev Hynes (39) alias Blood Orange mit einem rollenden Lautsprecher, aus dem Lordes neuer Song "What Was That" tönte, aus dem Park "geführt" worden sein. Blood Orange soll übrigens auch auf Lordes neuem Album mitwirken.

Die Fans, die trotz allem geblieben sind, wurden gegen 21 Uhr schließlich doch noch für ihre Hartnäckigkeit belohnt: Die Sängerin tauchte überraschend doch noch in dem Park auf. Sie bedankte sich bei ihren Anhängern und spielte ihren neuen Song über einen Lautsprecher ab, während sie dazu in gewohnt individueller Lorde-Art tanzte, wie auf Videos zu sehen ist, die via X geteilt werden.

Bei "What Was That" handelt es sich um die erste neue Musik von Lorde seit ihrem letzten Album "Solar Power" aus dem Jahr 2021. Durch die vermehrten Marketing-Aktionen, kryptische Social-Media-Posts und Liveauftritte - zuletzt stand sie als Überraschungsgast bei Charli XCXs (32) Coachella-Gig auf der Bühne - liegt die Annahme nahe, dass ein neues Album bald herauskommen wird.

Neue Musik kommt diesen Freitag

Fans gehen seit Lordes Post vor einer knappen Woche davon aus, dass der neue Song diesen Freitag (25. April) veröffentlicht wird. An dem Tag ist der US-amerikanische DNA-Tag, ein Symbol, das Lorde immer wieder in ihren Nachrichten verwendet. Laut Screenshot eines Lorde-Fan-Accounts hatte der türkische X-Account von Universal die neue Single für den 25. April bereits angekündigt - und den Post kurz danach wieder gelöscht.

Nachdem Charli XCX auf dem Coachella-Festival bereits den "Lorde Summer" ausgerufen hat, ist davon auszugehen, dass das erste Lorde-Album seit vier Jahren vor dem Sommer veröffentlicht wird.