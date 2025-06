Fantasy-Roman The Devils: Pause von Avatar: James Cameron stürzt sich in ein neues Projekt

1 Hat James Cameron sein nächstes Filmprojekt angekündigt? Foto: imago images/MediaPunch/Faye Sadou

Nach den blauen Na'vi zieht es James Cameron offenbar ins finstere Mittelalter. Der "Avatar"-Regisseur arbeitet an einem neuen Fantasy-Projekt - einer Adaption des Romans "The Devils".











Wird Regie-Legende James Cameron (70) zum ersten Mal seit knapp 30 Jahren der Welt von "Avatar" untreu? Kurz vor der Veröffentlichung des dritten Pandora-Films "Avatar: Fire and Ash" im Dezember dieses Jahres hat der dreifache Oscarpreisträger ein neues Projekt in Aussicht gestellt. Camerons Produktionsfirma Lightstorm Entertainment hat die Rechte am Fantasy-Roman "The Devils" von Joe Abercrombie (50) erworben. Das gab der Filmemacher selbst unter anderem auf Instagram bekannt.