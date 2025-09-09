Fantasy Filmfest im Metropol: Fünf fantastische Filmtipps für Stuttgart

Das Metropol bietet von Mittwoch an Fantasy-, Science-Fiction-, Horror- und Thriller-Fans ein Zuhause: Welche Filme sollte man beim Fantasy Filmfest in Stuttgart nicht verpassen?
Wie wär’s zum Beispiel mit der Geschichte eines Hundes, der sein Herrchen vor dunklen Mächten schützt? Oder der einer zerstörerischen Influencerin mit einem Klavierunfall? Einem Anime-Klassiker? Horror aus dem Tokioter U-Bahntunnel? Oder Superheldinnen und Superhelden aus Korea? Das Fantasy Filmfest geht in die 39. Runde. Zwischen dem 10. und 17. September ist im Kino Metropol in Stuttgart eine Auswahl internationaler Genre- und Independent-Filme zu sehen. Welche der Fantasy-, Science-Fiction-, Horror- und Thriller-Streifen sich lohnen könnten, verraten wir hier.