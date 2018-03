Fantastischen Vier in Stuttgart Weltpremiere im Wizemann

Von Jan Ulrich Welke 22. März 2018 - 22:00 Uhr

Im kleinen Rahmen präsentieren die Fantas die Songs ihrer neuen Platte „Captain Fantastic“. Im Wizemann bekommen Smudo, Michi Beck, Thomas D. und And. Ypsilon dabei prominente Unterstützung.





Stuttgart - Nur ein paar Minuten hat’s gedauert, dann war das Konzert der Fantastischen Vier auch schon ausverkauft. Kein Wunder, zum einen ist das Wizemann natürlich viel zu klein für die Fantas, die in Stuttgart ja bekanntlich auch schon vor 60000 Menschen gespielt haben. Und zum anderen gab es ja auch eine Weltpremiere zu bestaunen: erstmals haben Smudo, Michi Beck, Thomas D. und And. Ypsilon am Donnerstagabend die Songs aus ihrem neuen Album „Captain Fantastic“ live präsentiert.

Nachmittags äußerte Thomas D. im Interview noch leise Zweifel, ob die Songs angesichts der kurzen Probezeit schon richtig sitzen würden – anfangs haperte es auch etwas an der Technik, mit einer Reihe von Fanta-Klassikern war das Problem aber beseitigt. Im Laufe des Abends lüftete sich dann auch das Geheimnis, wer der ominöse Gast ist, um den im Vorfeld so ein großes Rätselraten entfacht wurde: es ist der Erfurter Popstar Clueso, der die Fantas bei dem Track „Zusammen“ auf dem Album – und live auch im Wizemann – unterstützt hat. Was sonst noch geschah: mehr dazu am Freitagmorgen.

