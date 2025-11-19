Sie machte James Bond einst das Leben schwer. Für die Zukunft der Filmreihe rund um 007 wünscht sich Ex-Bond-Widersacherin Famke Janssen mehr weibliche Bösewichte.
In "James Bond 007 - GoldenEye" aus dem Jahr 1995 spielte sie ein unvergessenes Bond-Girl. Anlässlich des Starts der neuen Netflix-Serie "Amsterdam Empire" sprach der niederländische Schauspiel-Star Famke Janssen (61) mit dem US-Magazin "Variety" über die Zukunft des Agentenfilm-Franchises. Gefragt, was sie sich für künftige Bond-Girls und Gegner des Doppelnull-Agenten wünsche, antwortete Janssen: "Ich hoffe, dass es mehr weibliche Bösewichte gibt, denn sie sind fantastische Charaktere."