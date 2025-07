Fantastic Four-Fanevent: Vanessa Kirby präsentiert ihren Babybauch in Berlin

1 Vanessa Kirby erwartet ihr erstes Kind. Foto: IMAGO/Eventpress

Mit diesem Auftritt stiehlt Vanessa Kirby ihren Co-Stars mühelos die Show: Bei einem "Fantastic Four"-Fanevent in Berlin setzte die Schauspielerin ihren Babybauch in einem engen, halbtransparenten Kleid gekonnt in Szene.











Vanessa Kirby (37) hat bei einer Fan-Veranstaltung zum neuen Kinofilm "Fantastic Four: First Steps" in Berlin einen strahlenden Auftritt hingelegt. Die britische Schauspielerin, die in dem Marvel-Film die Rolle der Sue Storm verkörpert, zeigte sich am Dienstag auf dem roten beziehungsweise blauen Teppich in einem enganliegenden, halbtransparenten Kleid. Dabei setzte sie ihren Babybauch elegant in Szene.