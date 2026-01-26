Fanta-4-Sänger im Hospitalhof: „Krieg ist Mord“ – Thomas D. würde nicht für Deutschland in den Krieg ziehen

Thomas D. witzelt, kontert und wird ernst, als es im Stuttgarter Hospitalhof um Geld, die Fanta 4 und Krieg geht – ein ungewöhnlich offenes Benefizgespräch.

„Auch schon n’ bisschen durchgesessen, der Stuhl! Läuft nicht mehr so bei der Kirche, was?“, frotzelt Thomas D. vom Deutsch-Rap-Phänomen „Die Fantastischen Vier“ am frühen Sonntagabend im Hospitalhof Stuttgart. Schnell besinnt er sich und lobt die edle Location für sein Gespräch mit dem SWR-Journalisten Georg Bruder im Rahmen einer Benefiz-Reihe der Evangelischen Kirche Stuttgart zugunsten der Telefonseelsorge.

Für den geborenen Ditzinger ist der Auftritt mit dem Titel „Mit Rückenwind“ ein Heimspiel. Seinen Eltern Dieter und Elisabeth Dürr gehörte eine Tankstelle, wo der gelernte Friseur als Teenager an der Kasse Witze riss, wie er erzählt. Für seine erste Platte hätte man ihm allerdings seinen Dialekt abtrainiert, mit einem Gerät namens „De-Schwabinator“. „Wenn i schwätz, schwätz i kei Dialekt, dann schwätz i, wie i schwätz“, führt Thomas D. sein noch immer respektables Schwäbisch vor, parliert den Rest des Abends aber hochdeutsch; meist sprudelnd, ohne Punkt und Komma.

„Du kannst deinen Bruder scheiße finden, aber er bleibt dein Bruder!“

Georg Bruder fragt nach seinem Verhältnis zu den Bandkollegen, die für Thomas D. inzwischen keine Freunde mehr, aber Familie sind. „Du kannst deinen Bruder scheiße finden, aber er bleibt dein Bruder!“. Die wöchentlich anberaumte „Telko“ würde jedes Mal verschoben. Kontakt untereinander bestünde kaum, bei den Treffen verstehe man sich aber.

Im knapp zweistündigen Gespräch zeigt sich der Reimvirtuose von seiner witzigen, schlagfertigen Seite. Sobald es um sein Engagement für Soziales und Umweltfragen oder die Kritik an lukrativen Werbedeals geht, klingt er aber erstaunlich abgeklärt.

„Ich habe mich noch nie gegen Geld gewehrt.“

„Wie passt denn die Dertour-Werbung zum Klimaaktivisten?“, will Georg Bruder wissen. „Aaaach, was soll ich sagen?“, windet sich Thomas D., kontert die Frage jedoch mit entwaffnender Ehrlichkeit. „Ich habe mich noch nie gegen Geld gewehrt. Wir haben uns oft gegen Werbedeals entschieden, dafür kriegst du aber keine Medaille.“ Für Deutschland in den Krieg ziehen würde er auch nicht, „auf gar keinen Fall! Krieg ist Mord“.

SWR-Journalist Georg Bruder (rechts) moderierte die Veranstaltung. Foto: Lichtgut

Die Anfänge der Fantastischen Vier in Zeiten, als deutscher Pop in den Nachwehen von NDW kaum noch Leute vom Hocker riss und die Radiosender lieber Musik aus den USA und UK spielten, kommen nur als kurze Blitze vor. Erst als Bruder das Gespräch auf die Nahtoderfahrung lenkt, die Thomas D. während seines Thailand-Urlaubs 2004 gemacht hat, als er und seine Familie in Khao Lak die Tsunami-Welle überlebten, wirkt der 57-Jährige nachdenklicher. „Ich habe ein ‚Extra Life‘ geschenkt bekommen, dafür bin ich dankbar“.

Probleme mit dem Älterwerden?

Wirklich schlucken muss Thomas D., als es um den Tod seines Freundes und Managers Parago geht. Ob er Probleme mit dem Älterwerden habe, will Georg Bruder wissen. „Ja! Sehr“, ruft Thomas D., „seit ich 50 bin, geht mir das Alter auf den Keks.“ Bruders Frage zum Thema Einsamkeit wischt er dagegen mit einem flapsigen Spruch beiseite. Und über den Tod will er auch nicht mehr reden; „das geht mir zu nah.“

Als er die Identität eines bekannten 85-jährigen Gastmusikers verrät, der auf dem neuen Solo-Album „Neocortex“ im Background singt, wird der sonst so charmante Thomas D. plötzlich streng. „Wenn ihr nur ein Wort über … schreibt, werde ich richtig sauer“, droht er der anwesenden Presse mit dem Zeigefinger und schiebt den Worten ein breites Haifischgrinsen hinterher. Zum Abschied, nach der Performance des Stückes „Rückenwind“, bekommt er von den Mitarbeitern der Telefonseelsorge noch einen golden lackierten Apparat mit Wählscheibe und Hörer geschenkt. Falls er sich doch einmal einsam fühle, sei am anderen Ende der Leitung immer jemand für ihn da.