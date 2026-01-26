Fanta-4-Sänger im Hospitalhof: „Krieg ist Mord“ – Thomas D. würde nicht für Deutschland in den Krieg ziehen

Thomas D. witzelt, kontert und wird ernst, als es im Stuttgarter Hospitalhof um Geld, die Fanta 4 und Krieg geht – ein ungewöhnlich offenes Benefizgespräch.
„Auch schon n’ bisschen durchgesessen, der Stuhl! Läuft nicht mehr so bei der Kirche, was?“, frotzelt Thomas D. vom Deutsch-Rap-Phänomen „Die Fantastischen Vier“ am frühen Sonntagabend im Hospitalhof Stuttgart. Schnell besinnt er sich und lobt die edle Location für sein Gespräch mit dem SWR-Journalisten Georg Bruder im Rahmen einer Benefiz-Reihe der Evangelischen Kirche Stuttgart zugunsten der Telefonseelsorge.