Fanta 4 in Fellbach

1 „Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen“: Arme breit und immer in Bewegung: Thomas D. und S.M.U.D.O wirbeln am 5. September 1992 über die Fellbacher Bühne Foto: FZ Archiv

Die Hip-Hopper feiern 30-Jähriges – und gastierten schon früh in Fellbach: als Vorband von No Sports. Ein Rückblick in die frühen Jahre einer populären Musik.









Fellbach - Ist es der da, der da am Mikro dreht? Oder der da, der über die Bühne weht? Oder der da, mit dem dicken Pulli an? Nein, es ist der Mann, der am frühen Samstagabend die Fellbacher Jugend anheizt und zur später größten Pop-Combo Deutschlands gehört.