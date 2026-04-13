Hat George R.R. Martin endlich sein nächstes Buch aus der Welt von "Game of Thrones" fertiggestellt? Sein Verlag dämpft die Erwartungen der Fans. Ein Leak, der zuletzt die Runde gemacht hat, sei falsch.

Die Fantasy-Saga "Das Lied von Eis und Feuer", auf der die beliebte HBO-Serie "Game of Thrones" basiert, ist auch nach vielen Jahren noch nicht abgeschlossen. Ein angeblicher Leak, der bei Fans Hoffnungen schürt, dass das nächste Buch der Reihe in diesem Jahr erscheinen könnte, machte zuletzt die Runde. Der zuständige US-Verlag dämpft aber die Erwartungen.

Das bislang letzte Band der Hauptreihe, "A Dance with Dragons", wurde in den USA im Jahr 2011, also vor rund 15 Jahren, veröffentlicht. Dessen geplanter Nachfolger, "The Winds of Winter", lässt noch immer auf sich warten. In den vergangenen Tagen machte jetzt ein angeblicher Leak die Runde, laut dem der Autor George R.R. Martin (77) das Manuskript wohl Ende 2025 fertiggestellt habe und beim US-Verlag Bantam Books seit dem Februar dieses Jahres mit Hochdruck an der Veröffentlichung gearbeitet werde. Angepeilt werde eine Veröffentlichung im Herbst, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft.

Falscher Leak und "nicht in der Stimmung"

Ein Sprecher von Bantam Books macht auf Anfrage von "Entertainment Weekly" allerdings klar, dass Fans offenbar nicht mit der Veröffentlichung rechnen dürfen. "Die Gerüchte im Internet über einen angeblichen Leak sind falsch", heißt es vom Verlag. Im Januar hatte der Autor noch selbst davon gesprochen, dass "The Winds of Winter" bislang nicht fertig ist.

"Ich glaube schon, wenn ich erst mal ein paar dieser anderen Dinge hinter mich bringen könnte, würde ich 'The Winds of Winter' ziemlich bald fertigstellen können", sagte Martin dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". "Mir wurde klar gemacht, dass 'Winds' oberste Priorität hat, aber... ich weiß nicht. Manchmal bin ich einfach nicht in der Stimmung dafür."