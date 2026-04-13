Hat George R.R. Martin endlich sein nächstes Buch aus der Welt von "Game of Thrones" fertiggestellt? Sein Verlag dämpft die Erwartungen der Fans. Ein Leak, der zuletzt die Runde gemacht hat, sei falsch.
Die Fantasy-Saga "Das Lied von Eis und Feuer", auf der die beliebte HBO-Serie "Game of Thrones" basiert, ist auch nach vielen Jahren noch nicht abgeschlossen. Ein angeblicher Leak, der bei Fans Hoffnungen schürt, dass das nächste Buch der Reihe in diesem Jahr erscheinen könnte, machte zuletzt die Runde. Der zuständige US-Verlag dämpft aber die Erwartungen.