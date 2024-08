Fans spekulieren: Taylor Swift lobt Charli XCX: Kommt jetzt ein gemeinsamer Song?

Doch kein "Bad Blood" zwischen Taylor Swift (34) und Charli XCX (32)? Fans spekulieren seit Längerem über einen Streit zwischen den beiden Popsängerinnen, weiter entfacht durch Charli XCX' Song "Sympathy Is a Knife". Swift will diese Gerüchte nun offenbar aus der Welt schaffen - und löst damit neue Fan-Theorien über eine mögliche bevorstehende Kollaboration beider Popstars aus.

In einem Porträt über Charli XCX in "Vulture", der Popkultur-Seite des "New York Magazine" sagte Swift, sie sei "überwältigt von Charlis melodischem Feingefühl", seit sie 2011 erstmals ihre Musik gehört habe. "Ihre Texte sind surreal und einfallsreich, immer. Sie bringt einen Song an Orte, an denen man ihn nicht erwartet hätte, und das schon seit über einem Jahrzehnt. Ich liebe es zu sehen, dass sich harte Arbeit wie diese auszahlt." Eine Aussage, die Fans beider Sängerinnen als klares Zeichen - oder "Easter Egg" - für eine mögliche Kollaboration von Swift und Charli XCX werten.

Lesen Sie auch

Der angebliche Streit zwischen Taylor Swift und Charli XCX

Es wäre nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsame Sache machen: 2018 begleitete Charli XCX Taylor Swift als Pre-Act auf ihrer "Reputation"-Welttournee. Anschließend verärgerte die Britin die Swiftie-Gemeinde allerdings, als sie in einem Interview sagte, sie habe sich auf der Bühne gefühlt, als würde sie "für Fünfjährige performen".

Weiter befeuert wurden die Gerüchte um einen Streit zwischen den beiden im Juni 2024 mit dem Release von Charli XCX' Album "Brat". Fans vermuteten schnell, dass die Britin den Song "Sympathy Is a Knife" über ihre Beziehung mit Swift geschrieben hat. Darin singt sie über die Unsicherheit, die sie in der Gegenwart einer anderen Künstlerin empfindet: "Ich könnte sie nicht einmal sein, wenn ich es versuchen würde."

Zudem vermuten Fans, dass Charli XCX mit der Zeile "Ich will sie nicht backstage bei der Show meines Freundes sehen. Ich drücke die Daumen, dass sie schnell Schluss machen" auf Swifts Beziehung zu The-1975-Frontmann Matty Healy (35) anspielen könnte. Swift war im Frühjahr 2023 mit dem Sänger liiert, während Charli ihren Verlobten, The-1975-Schlagzeuger George Daniel (34), und die Band auf Tour begleitete.

Charli XCX veröffentlichte im Vorfeld von "Brat" allerdings bereits ein TikTok-Video, in dem sie sagte, auf dem Album gebe es "keine Disstracks". "Es ist so kompliziert, eine Künstlerin zu sein. Man wird gegen seine Kolleginnen ausgespielt, aber gleichzeitig wird erwartet, dass man ständig mit jeder einzelnen Person befreundet ist. Wenn man das nicht ist, gilt man als schlechte Feministin."

Im Gespräch mit "Vulture" sagt die Britin: "Die Leute denken, was sie denken wollen. Der Song handelt von mir und meinen Gefühlen und meiner Angst und der Art und Weise, wie mein Gehirn Erzählungen und Geschichten in meinem Kopf kreiert, wenn ich mich unsicher fühle, und wie ich nicht in solchen Situationen sein möchte, wenn ich Selbstzweifel verspüre."

Der angebliche Streit wurde in den Charts weitergeführt. Als Charli XCX' Album "Brat" im Juni kurz davor war, Nummer eins in den UK-Charts zu werden, veröffentlichte Taylor Swift eine überraschende neue Version ihres Albums "The Tortured Poets Department" und erklomm stattdessen die Spitze. Für Fans von Charli XCX ein klarer Affront.

Fans spekulieren über Kollaboration zwischen Taylor Swift und Charli XCX

Taylor Swifts neue Aussagen sowie das Porträt über Charli XCX entfachen nun aber neue Fan-Theorien. So vermuten Swifties und Angels (Charli XCX' Kosename für ihre Fans), dass die beiden Sängerinnen einen gemeinsamen Remix von "Sympathy Is a Knife" veröffentlichen könnten. Charli hatte in der Vergangenheit bereits angedeutet, dass nach "Girl, so confusing" mit Lorde (27) und "Guess" mit Billie Eilish (22) noch ein weiterer Remix für das Album aussteht.

Im "Vulture"-Porträt verrät Charli XCX nun, dass sie vor einigen Wochen angefangen habe, einen Remix für den Song zu schreiben. Dieser handle davon, "dass man fallen muss. Wenn man auch nur im Geringsten an der Spitze stehen will, muss man fallen".

Zudem werten Fans das zum Porträt gehörende Fotoshooting mit Fotograf David LaChapelle als Hinweis auf eine künftige Zusammenarbeit mit Swift. In den Fotos, die Charli XCX unter anderem mit einer übergroßen Hand auf einem Dach zeigen, oder wie sie von einem Krankenwagen abtransportiert wird, sind immer wieder "Friendship Bracelets" zu sehen, die in den letzten Monaten quasi zum Symbol für Swift und ihre "Eras Tour" wurden.

Seit dem ursprünglichen Release von "Brat" im Juni hatte Charli XCX bereits mehrere Remixes zu den Songs veröffentlicht. Auch in "Girl, so confusing" mit Lorde verarbeiteten die beiden Sängerinnen einen jahrelangen angeblichen Zwist.