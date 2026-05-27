Fans sind skeptisch: Ozzy Osbourne per KI wiedererwecken? Sohn Jack verteidigt das Vorhaben

Nach dem Tod von Ozzy Osbourne plant seine Familie, die Metal-Legende per KI digital weiterleben zu lassen. Sohn Jack verteidigt das Projekt - und verrät, dass sein Vater davon wusste.
Als Ozzy Osbourne im vergangenen Jahr im Alter von 76 Jahren starb, hinterließ er nicht nur ein musikalisches Vermächtnis. Seine Familie arbeitet nun daran, ihn auch digital weiterleben zu lassen. Gemeinsam mit einem Virtual-Entertainment-Unternehmen haben Sharon (73) und Jack Osbourne (40) einen KI-gesteuerten Avatar des "Prince of Darkness" angekündigt. Seitdem reißen die Diskussionen darum nicht ab.