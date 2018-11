Fans sind begeistert Cathy Hummels zeigt ihren Bikini-Body

Von (bl/spot) 12. November 2018 - 19:14 Uhr

Cathy Hummels bekommt für ein unretuschiertes Bikini-Bild viel Zuspruch von ihren Followern Foto: imago/Spöttel Picture

Vor zehn Monaten hat Cathy Hummels Söhnchen Ludwig zur Welt gebracht. Auf Instagram überrascht sie nun mit einem unretuschierten Bikini-Foto.

Designerin und Fußballer-Gattin Cathy Hummels (30) hat ihre Fans und Follower auf Instagram mit einem Bikini-Bild aus dem Dubai-Urlaub überrascht. Das Besondere daran: Die Frau von Mats Hummels (29) hat das Bild offenbar weder mit Photoshop noch mit anderen Filtern bearbeitet.

Glücklich streckt sie darauf die Hände in die Höhe und strahlt in die Kamera. Selbstbewusst zeigt sie sich zehn Monate nach der Geburt ihres Sohnes Ludwig im Bikini mit Blumenprint. Photoshop? Fehlanzeige! Von ihren Followern wird sie für so viel Offenheit und Ehrlichkeit gefeiert.

"Herrlich natürlich", "Natürlicher, unretuschierter Body: Sehr schön", "Endlich mal eine Frau, die zu sich steht, finde ich super" oder "DU bist REAAAL" heißt es unter anderem in den Kommentaren und auch die rund 12.500 Likes unterstreichen die positive Resonanz der Fans.