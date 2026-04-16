Fans reagieren mit Mitgefühl: Patrice Aminati gibt unter Tränen ein Gesundheitsupdate

Nachdem sie unter Tränen erklärt hat, dass sie ihre Krebstherapie nicht gut verträgt, hat sich Patrice Aminati mit herzlichen Worten bei ihren Fans bedankt. Man merkt: Die Community gibt ihr Kraft.

Patrice Aminati (30) hat ihre Community mit ihrer ungeschönten Offenheit gerührt. Am Mittwoch meldete sie sich in einer Instagram-Story mit einem Update, das zeigt, wie sehr die laufenden Behandlungen an ihren Kräften zehren. Trotz ihres ungebrochenen Lebenswillens gab sie unter Tränen zu, dass die Therapie derzeit nicht den gewünschten Erfolg bringt und sie körperlich stark belastet.

Ehrliche Worte über Krebsbehandlung Die Noch-Ehefrau von Daniel Aminati (52), bei der 2023 schwarzer Hautkrebs diagnostiziert wurde, kämpft mittlerweile gegen Metastasen in mehreren Organen. In ihrem Video schilderte sie, dass sie die letzten zwei Tage fast ausschließlich schlafend im Bett verbracht habe. Zwar gebe es Momente der Normalität, wie die Gartenarbeit mit ihrer Familie, doch oft verlasse sie mitten im Alltag die Kraft. Mit verschmiertem Make-up und sichtlich gezeichnet, aber dennoch mit einem kurzen Lächeln, betonte sie: "Ich wollte hier einfach nur sagen, dass ich Euch lieb habe und dass nicht jeder Tag gut ist."

Obwohl die Krankheit als unheilbar gilt, verliert Patrice Aminati nicht den Mut. Sie zeigt sich dankbar für die medizinischen Möglichkeiten, auch wenn sie die Nebenwirkungen der Therapien nach eigenen Angaben nur schwer verträgt.

Mit diesen ehrlichen Worten berührte Aminati ihre Fans offenbar ziemlich. Sichtlich gerührt von dem Rückhalt ihrer Followerinnen und Follower veröffentlichte sie ein weiteres Video, um sich für die zahlreichen Nachrichten zu bedanken. "Ihr seid so lieb", sagte sie mit sanfter Stimme und gab den Dank für die Kraftspenden direkt an ihre Community zurück.

Öffentlicher Auftritt gibt ihr Kraft

Ein besonderes Ziel gibt der jungen Mutter derzeit Kraft: Am 21. April 2026 plant sie einen Auftritt in ihrer Heimatstadt Dresden. Im Rahmen eines Frauenabends möchte sie über ihre persönlichen Erfahrungen mit der Krebserkrankung sprechen. Neben dem Umgang mit der Diagnose wird die Veranstaltung auch das Thema der Trennung innerhalb von Familien beleuchten, wozu eine Fachberaterin geladen ist.