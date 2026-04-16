Fans reagieren mit Mitgefühl: Patrice Aminati gibt unter Tränen ein Gesundheitsupdate

Nachdem sie unter Tränen erklärt hat, dass sie ihre Krebstherapie nicht gut verträgt, hat sich Patrice Aminati mit herzlichen Worten bei ihren Fans bedankt. Man merkt: Die Community gibt ihr Kraft.
Patrice Aminati (30) hat ihre Community mit ihrer ungeschönten Offenheit gerührt. Am Mittwoch meldete sie sich in einer Instagram-Story mit einem Update, das zeigt, wie sehr die laufenden Behandlungen an ihren Kräften zehren. Trotz ihres ungebrochenen Lebenswillens gab sie unter Tränen zu, dass die Therapie derzeit nicht den gewünschten Erfolg bringt und sie körperlich stark belastet.