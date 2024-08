Fans reagieren auf VfB-Niederlage im Supercup: „Fazit: ich freue mich auf die Bundesliga“

1 Kurz nach seiner Einwechslung durfte Deniz Undav die zwischenzeitliche 2:1-Führung bejubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Nachdem der VfB Stuttgart das Finale des Supercups denkbar knapp gegen Bayer Leverkusen verloren hat, überwiegt bei den Fans auf X der Ärger. Doch auch Vorfreude ist ob der Leistung zu spüren.











Auch wenn der VfB Stuttgart das Spiel um den Supercup am Samstagabend letztendlich verloren hat, zeigten die Cannstatter in Leverkusen eine tolle Leistung. Bei den Fans auf X, ehemals Twitter, wurde die Leistung entsprechend gewürdigt. So schreibt eine Nutzerin etwa: „Fazit: ich freue mich auf die Bundesliga.“ Gleichzeitig erkennt sie aber auch Verbesserungsbedarf: „Wir dürfen uns nicht provozieren lassen, das hat das Spiel gekippt. Elfmeterschießen ist schei…….“