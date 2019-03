1 Katze Choupette (hinten) war Karl Lagerfelds Ein und Alles Foto: imago/Tinkeres

Die Modewelt trauert um Karl Lagerfeld. Im Netz beschäftigt eine Frage seine Fans: Was passiert nun mit seiner geliebten Katze Choupette?

Der Tod von Designer Karl Lagerfeld (1933-2019) hat die Modewelt erschüttert. In den sozialen Netzwerken sind zahlreiche "Ruhe in Frieden"-Posts seiner Kollegen, seiner Model-Musen und von seinen Fans zu finden. Neben den Beileidsbekundungen handeln auch etliche Einträge von Choupette. Die Birma-Katze war Karl Lagerfelds Ein und Alles. Seine treue Begleiterin hat einen Twitter-Account mit über 49.900 Followern, einen Instagram-Account mit über 148.000 Abonnenten sowie eine eigene Homepage, "Choupette's Diary". Dort sind rührende Abschiedsworte zu lesen.

Sie wollen mehr über Choupette wissen? Hier gibt es ein Buch über die Katze von Karl Lagerfeld

"Ruhe in Frieden Daddy Karl Lagerfeld"

Der neue Eintrag auf der Website trägt die Überschrift "Ruhe in Frieden Daddy Karl Lagerfeld". Die Worte unter dem Foto, auf dem Choupette auf den Schultern von Karl Lagerfeld sitzt, richten sich an "Daddys Fans, Follower und die Mode-Leute". Es heißt: "Er wird für immer in meinem nun gebrochenen Herzen und den Herzen aller seiner Anhänger auf der ganzen Welt weiterleben." Karl Lagerfeld sitze nun "neben Mommy Coco Chanel im Himmel", teilt sein "größter Fan" mit. Wer sich nun um Choupette kümmern wird, geht aus dem Eintrag nicht hervor.

Viele Twitter-User sind sich jedoch einig, dass die Katze die Millionen der Chanel-Ikone erben wird. "Choupette ist nun die reichste Mieze der Welt" oder "In Frankreich gibt es jetzt eine ganz reiche Katze - Choupette", ist in dem Mikroblogging-Dienst zu lesen. Andere Twitter-Nutzer bieten an, Choupette zu adoptieren.

Auf den Vorschlag einer Twitter-Userin, dass Choupette die neue Kreativ-Direktorin bei Chanel werden soll, gibt es sogar eine Antwort. Statt von Fußstapfen spricht Ashley Tschudin, die sich um die Internet-Präsenz von Choupette kümmert, von "Pfotenstapfen": "Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals in Daddys Pfotenstapfen treten könnte. Das ist eine große Ehre und sein kreativer Geist ist einzigartig." Lagerfelds Nachfolgerin bei Chanel ist bereits bekannt. Virginie Viard, seine "engste Mitarbeiterin seit mehr als 30 Jahren", wird in seine Fußstapfen treten.