Channing Tatum meldet sich mit einem Foto aus dem Krankenhaus. Mit einer kryptischen Beschreibung kündigt er eine Art Eingriff an - und beunruhigt damit seine Fans.
Channing Tatum (45) sorgte mit einem Foto aus dem Krankenhaus für Aufsehen. Der Hollywoodstar hat das Bild selbst auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Das Schwarz-Weiß-Foto zeigt ihn im Patientenkittel und mit Haarnetz in einem Krankenhausbett, umgeben von medizinischen Geräten. Sein kryptischer Kommentar dazu: "Neuer Tag, neue Herausforderung. Das wird hart. Aber egal. Packen wir's an."