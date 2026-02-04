Channing Tatum meldet sich mit einem Foto aus dem Krankenhaus. Mit einer kryptischen Beschreibung kündigt er eine Art Eingriff an - und beunruhigt damit seine Fans.

Channing Tatum (45) sorgte mit einem Foto aus dem Krankenhaus für Aufsehen. Der Hollywoodstar hat das Bild selbst auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Das Schwarz-Weiß-Foto zeigt ihn im Patientenkittel und mit Haarnetz in einem Krankenhausbett, umgeben von medizinischen Geräten. Sein kryptischer Kommentar dazu: "Neuer Tag, neue Herausforderung. Das wird hart. Aber egal. Packen wir's an."

Zahlreiche Fans kommentieren ihre Genesungswünsche unter dem Foto und zeigen sich besorgt. "Gute und schnelle Genesung, Bruder, Gott segne dich!", schrieb einer. Ein anderer fügte hinzu: "Ich hoffe dir geht es ok!".

Enorme Gewichtsschwankungen

Bereits im vergangenen Jahr hatte Channing Tatum Besorgnis ausgelöst, als er deutlich abnahm und insgesamt knapp über 30 Kilogramm verlor. Die Diät erfolgte für den Film "Der Hochstapler - Roofman" (2025). Darin spielt er den Kriminellen Jeffrey Manchester, der nach einem Gefängnisausbruch monatelang in einem "Toys R Us"-Markt untertauchte. Für seine Rolle als Damien im Film "Josephine" (2026) hatte er dagegen deutlich zugenommen.

Tatum will für Filmrollen nicht mehr zunehmen

Tatum dokumentierte den Prozess auf seinem Instagram-Kanal und zeigte dort mit mehreren oberkörperfreien Fotos seine drastische körperliche Veränderung. Gleichzeitig erklärte er seinen Fans jedoch, dass er seinem Körper solche extremen Gewichtsschwankungen in Zukunft nicht mehr zumuten wolle. In dem Post schrieb er, das erste Foto zeige ihn aktuell mit rund 93 Kilogramm, das zweite mit etwa 107 Kilogramm für den Film "Josephine" und das dritte mit rund 78 Kilogramm für den Film "Der Hochstapler - Roofman".

Er bedankte sich bei seinem Personaltrainer und Ernährungsberater und betonte, dass solche extremen Veränderungen ohne sie nicht möglich gewesen wären. Rollen, für die er stark zunehmen müsse, wolle er künftig aber nicht mehr annehmen, da diese Belastung für den Körper inzwischen zu groß sei. Zugleich zeigte er sich beeindruckt davon, wozu der menschliche Körper und der eigene Wille fähig sind.

Er gehört zu den erfolgreichsten Schauspielern in Hollywood

Seinen Durchbruch feierte Channing Tatum mit dem Tanzfilm "Step Up" (2006). Es folgten die erfolgreichen "Magic Mike"-Filme sowie die Komödie "21 Jump Street".

Seitdem hat sich Channing Tatum als feste Größe in Hollywood etabliert und zählt heute zu den bekanntesten Stars der Branche. Zu seinen jüngsten Filmrollen gehören unter anderem der Auftritt als Gambit in "Deadpool & Wolverine" (2024) sowie eine Hauptrolle an der Seite von Scarlett Johansson in "To the Moon" (2024).