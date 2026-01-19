Nach irreführenden Schlagzeilen über ihre Krebserkrankung meldet sich Colleen Hoover zu Wort. Die US-Autorin stellt klar, dass die Behandlung abgeschlossen ist und sie den Krebs besiegt hat.

Colleen Hoover (46) räumt mit einem Missverständnis auf. Die US-amerikanische Bestsellerautorin hat sich erneut zu ihrer Krebsdiagnose geäußert und Entwarnung gegeben. "Nur zur Klarstellung, weil einige irreführende Clickbait-Schlagzeilen den Eindruck erwecken, ich läge auf dem Sterbebett oder so: Ich habe keinen Krebs mehr", schrieb sie am Samstag auf Facebook.

"Die Diagnose bekam ich irgendwann im vergangenen Jahr, hatte eine erfolgreiche Operation und habe gestern die Bestrahlung abgeschlossen." Die Behandlung liege nun hinter ihr und es sei alles in Ordnung. "Meine Ärzte haben ganze Arbeit geleistet. Verdammt, ja", bedankte sie sich.

Mit dieser Nachricht erklärte sie sich zu einer Instagram-Story, die sie vor wenigen Tagen gepostet hatte. "Vorletzter Tag der Bestrahlung", hieß es zu einem Bild der Autorin in einem Krankenhauskittel. Zudem schwärmte sie, dass ihre Ärzte großartig gewesen seien.

Colleen Hoover nennt mögliche Ursachen für Krebserkrankung

Die Krebsdiagnose hatte Colleen Hoover der BBC zufolge in einem privaten Chat mit ihren Fans vor rund einem Monat öffentlich gemacht. Demnach erklärte sie, dass der Krebs entfernt worden sei und es ihr gut gehe. Im vergangenen Jahr habe sie immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Dennoch sei sie zu den Dreharbeiten zu "Für immer ein Teil von dir" nach Kanada gereist. Erst danach habe sie sich Ärzten vorgestellt und die Diagnose erhalten. Um welche Krebsart es sich handelte, verriet sie nicht.

In einem weiteren Beitrag erklärte sie, dass die Erkrankung womöglich mit "Bewegungsmangel, schlechter Ernährung und Stress" zusammenhänge. "Ich bin glücklich und dankbar, am Leben zu sein, aber ich hasse Gemüse", scherzte sie. "Ich hasse es, wenn ich vom Sofa aufstehen muss. Ich hasse es zu schwitzen. Ich hasse es, wenn die Wissenschaft Recht hat."

Autorin überraschte mit Terminabsagen

Wegen der Krebsbehandlung verpasste die Autorin des Romans "Nur noch ein einziges Mal" die Premiere ihres Films "Für immer ein Teil von dir" und einen Auftritt für Schauspieler Lukas Gage (30). "Ich bin super traurig, aber ich habe eine unvermeidbare Operation und kann eine Weile nicht reisen", gab sie im Oktober die Absage bekannt, ohne genauer auf den Grund einzugehen. Zudem werde sie mit ihrem neuen Buch "Woman Down" vorerst nicht auf Lesereise gehen, eine Signierstunde schloss sie nicht aus.