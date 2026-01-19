Nach irreführenden Schlagzeilen über ihre Krebserkrankung meldet sich Colleen Hoover zu Wort. Die US-Autorin stellt klar, dass die Behandlung abgeschlossen ist und sie den Krebs besiegt hat.
Colleen Hoover (46) räumt mit einem Missverständnis auf. Die US-amerikanische Bestsellerautorin hat sich erneut zu ihrer Krebsdiagnose geäußert und Entwarnung gegeben. "Nur zur Klarstellung, weil einige irreführende Clickbait-Schlagzeilen den Eindruck erwecken, ich läge auf dem Sterbebett oder so: Ich habe keinen Krebs mehr", schrieb sie am Samstag auf Facebook.