Cheyenne Ochsenknecht sorgt mit einem Foto mit ihrem Vater für Aufsehen. Bis vor Kurzem galt das Verhältnis zwischen ihr und Uwe Ochsenknecht als schwierig.
Cheyenne Ochsenknecht (25) überrascht auf Instagram mit einem Vater-Tochter-Moment. Ein neues Bild zeigt sie zusammen mit Papa Uwe Ochsenknecht (69) im Restaurant. Der Schauspieler hat einen Arm über ihre Schulter gelegt, den Cheyenne festhält. "Die Zeit verging, aber die Liebe blieb!", schreibt sie dazu und ergänzt zwei rote Herzen. Der Botschaft stimmt Uwe Ochsenknecht zu: Er repostete die Instagram-Story seiner Tochter, in der sie den Beitrag teilte.