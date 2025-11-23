Cheyenne Ochsenknecht sorgt mit einem Foto mit ihrem Vater für Aufsehen. Bis vor Kurzem galt das Verhältnis zwischen ihr und Uwe Ochsenknecht als schwierig.

Cheyenne Ochsenknecht (25) überrascht auf Instagram mit einem Vater-Tochter-Moment. Ein neues Bild zeigt sie zusammen mit Papa Uwe Ochsenknecht (69) im Restaurant. Der Schauspieler hat einen Arm über ihre Schulter gelegt, den Cheyenne festhält. "Die Zeit verging, aber die Liebe blieb!", schreibt sie dazu und ergänzt zwei rote Herzen. Der Botschaft stimmt Uwe Ochsenknecht zu: Er repostete die Instagram-Story seiner Tochter, in der sie den Beitrag teilte.

Unter dem Instagram-Post zeigten sich die Follower der beiden begeistert. "Schönes Bild von euch! Schön, dass du diesen Moment mit uns teilst!", heißt es in einer Nachricht. "Schön wenn man verzeihen kann. Ich hoffe, es lohnt sich", schreibt ein anderer User - und spielt damit auf das zuvor offenbar angespannte Verhältnis des Vater-Tochter-Gespanns an.

Gemeinsames TikTok verwundert Fans

Im Oktober 2024 hatte Cheyenne im "Frühstück bei mir"-Podcast offen über ihre Beziehung gesprochen. "Ich war mit meinem Papa immer sehr eng, vor allem früher, als meine Mama schwerkrank war", erinnerte sie sich an frühere Zeiten. Nach der Scheidung von Uwe und Natascha Ochsenknecht (61) sei sie ihm "immer hinterhergelaufen". Doch irgendwann war Schluss. Sie habe "damit abgeschlossen", sagte sie zu ihrer Beziehung zu ihrem Vater. Im ARD-Talkformat "deep und deutlich" verdeutlichte sie wenig später: "Ich habe mit meinem Vater auch keinen Kontakt, ich hab's aufgegeben."

Vor zwei Wochen zeigte sich dann ein anderes Bild: Cheyenne und Uwe Ochsenknecht sorgten mit einem gemeinsamen TikTok für Aufsehen. Sie bewegten ihre Lippen zu einem Remix der Songs "What's Going On" und "Beez In The Trap" und folgten damit einem Social-Media-Trend. Der Clip verwunderte viele Fans. "Aber wirklich what's going on?", fragte sich eine Person. "Wassss... das kam unerwartet... wow ich freue mich so für dich/euch", schrieb ein weiterer User.

Cheyenne Ochsenknecht ist das jüngste Kind von Uwe und Natascha Ochsenknecht. Aus ihrer Ehe stammen auch die Söhne Wilson Gonzalez (35) und Jimi Blue (33). Mit der Künstlerin Rosana della Porta hat Uwe Ochsenknecht zudem Sohn Rocco Stark (39).