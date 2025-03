Die im Alter von 39 Jahren überraschend verstorbene Schauspielerin Michelle Trachtenberg (1985-2025) ist nicht in das "In Memoriam"-Segment der Oscarverleihung 2025 aufgenommen worden. Fans kritisierten das umgehend als "respektlos".

"Oscars, das ist so traurig"

Am 26. Februar war der tragische Tod bekannt geworden. Michelle Trachtenberg, die unter anderem aus den Serien "Buffy - Im Bann der Dämonen" und "Gossip Girl" bekannt ist, wurde leblos in einem Apartment in der Nähe des Central Park in New York aufgefunden. Die Todesursache bleibt womöglich ungeklärt, da ihre Familie eine Autopsie abgelehnt hat.

Nur wenige Tage nach der traurigen Nachricht hatten Fans gehofft, dass Trachtenberg im Rahmen der Oscarverleihung bedacht wird. Traditionell wird während der Gala an die verstorbenen Filmstars des vergangenen Jahres erinnert. Der Gedenk-Abschnitt, der mit einer rührenden Hommage von Morgan Freeman an den ebenfalls erst kürzlich tot aufgefundenen zweifachen Oscar-Preisträger Gene Hackman begann, würdigte viele Filmgrößen wie Maggie Smith, Donald Sutherland und David Lynch.

Fans der "Gossip Girl"-Schauspielerin zeigten sich in den sozialen Netzwerken empört, dass sie nach ihrem tragischen Tod aber mit keinem Wort erwähnt wurde. "Michelle Trachtenberg hat ihre Blumen verdient! #Oscars, das ist so traurig" , schrieb etwa ein X-Nutzer. Ein anderer Fan fügte hinzu: "Oh, verflucht, ihr alle, dass ihr Michelle Trachtenberg nicht aufgenommen habt. So respektlos."

Auch weitere verstorbene Stars fehlten

Einige überlegten, dass sie nicht erwähnt wurde, weil sie eher eine Fernsehschauspielerin war. Trachtenberg hat jedoch auch in einigen Filmen mitgespielt, beispielsweise in "17 Again - Back to High School" (2009) und "Harriet, die kleine Detektivin" (1996). Sie ist nicht die einzige Schauspielerin, die bei der Gedenkrunde nicht dabei war. So fehlten etwa auch "Candyman"-Schauspieler Tony Todd und "Beverly Hills, 90210"-Star Shannen Doherty.