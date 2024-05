1 Die Partie bei der TSG Hoffenheim haben die Fans des VfB Stuttgart in dieser Saison zum Heimspiel gemacht. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Durch den Aufstieg von Holstein Kiel und des FC St. Pauli werden die Auswärtsfahrten der Fans des VfB Stuttgart noch länger als bisher. Wie sehr? Haben wir für euch ausgerechnet.











Auswärtsfahrer, das liegt in der Natur der Sache, sind Kilometerfresser. Für Fans des VfB Stuttgart, die in der am Samstag zu Ende gehenden Saison alle 17 Auswärtsspiele der Bundesligamannschaft besucht haben, sind auf 5636,5 Kilometer Fahrtstrecke zusammengekommen – gemessen an der Entfernung von Stadion zu Stadion mit dem Auto. In der nächsten Saison der Fußball-Bundesliga kann die Größenordnung einer Urlaubsreise noch hinzukommen.