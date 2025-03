Fans der Serie frohlocken: Peaky Blinders-Schöpfer: Film-Fortsetzung ist längst im Kasten

Mit großer Vorfreude blicken Fans von "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham" auf die Film-Fortsetzung der erfolgreichen Serie. Schöpfer Steven Knight (65) enthüllte nun in einer Folge des Podcasts "Bingeworthy", dass der Streifen, in dem einmal mehr Oscarpreisträger Cillian Murphy (48) in die Rolle von Gangsterboss Tommy Shelby schlüpft, längst im Kasten ist. Fast auf den Tag genau drei Monate lang, um genau zu sein.

Die letzte Klappe fiel demnach schon am 13. Dezember 2024, seither befindet sich der Film in der Postproduktion. Neben Murphy schlüpfen in "Peaky Blinders: The Immortal Man" die bereits aus der Serie bekannten Darsteller Stephen Graham, Sophie Rundle und Ned Dennehy erneut in ihre Rollen, während Rebecca Ferguson, Tim Roth, Jay Lycurgo und Barry Keoghan neu zur Besetzung dazugestoßen sind. Angesichts dieses namhaften Casts und den offenbar höchst zufriedenstellenden Ergebnissen vom Set geriet Knight im Podcast regelrecht ins Schwärmen. Den Fans verspricht er: "Ich muss euch sagen, es ist unfassbar gut!"

Der Film stammt erneut aus der Feder von Drehbuchautor Steven Knight und wird von Regisseur Tom Harper inszeniert. Im Mittelpunkt von "Peaky Blinders" stehen die Shelby-Brüder, die in Staffel eins und nach ihrem Kampf im Ersten Weltkrieg in die Slums von Birmingham zurückgekehrt waren. Als Gründer einer gnadenlosen Gang verschaffen sie ihrer Familie durch Pferderennen, illegalen Wetten und intensiven Schwarzmarkthandel Reichtum und Ansehen. Die Serie, die von 2013 bis 2022 von der BBC ausgestrahlt wurde, wurde unter anderem 2018 mit dem BAFTA-Award ausgezeichnet.

Der Film soll bei Streamingdienst Netflix erscheinen. Ein angepeilter Ausstrahlungstermin von "Peaky Blinders: The Immortal Man" wurde jedoch noch nicht offiziell mitgeteilt. Knight äußerte im Podcast auch seine Hoffnung, der Streifen möge zumindest in ausgewählten Kinos gezeigt werden: "Ich will wirklich, dass die 'Peaky'-Fans, die einen großen Anteil haben, ihn sich gemeinsam in einem Gebäude ansehen. [...] Ich möchte, dass er im Kino läuft, damit die Leute dort zusammensitzen und zusehen können, wie sich das Ganze entfaltet."