Fans begeistert: DJ Diplo schwärmt nach gemeinsamer Pilates-Stunde von Chris Martin

1 Diplo und Chris Martin haben gemeinsam eine Pilates-Stunde besucht. Foto: imago/MediaPunch / Rich Graessle/Icon Sportswire via Getty Images

DJ Diplo schwärmt nach einer gemeinsamen Pilates-Stunde von Coldplay-Frontmann Chris Martin. Eine niedliche Anekdote des Treffens begeistert seine Fans.











Auch die Stars selbst sind manchmal von einer Begegnung mit einem anderen Star fasziniert. So etwa Diplo (46), der kürzlich eine Pilates-Stunde mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (48) besuchte und anschließend in den höchsten Tönen von ihm schwärmte. "Habe gerade Pilates mit Chris Martin gemacht. Und ich glaube, er ist vielleicht der angenehmste Mann der Welt", schrieb der DJ sichtlich beeindruckt von Martins Persönlichkeit am Donnerstag auf X.