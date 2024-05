1 Bricht sein Schweigen: VfB-Präsident Claus Vogt. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Seit Wochen protestieren Teile der VfB-Fans, im Vorfeld des Südgipfels gegen den FC Bayern München soll es einen Protestmarsch geben. VfB-Präsident Claus Vogt äußert sich nun zur Lage.











Link kopiert



So gut es beim VfB Stuttgart sportlich läuft, so schief hängt der Haussegen im vereinspolitischen Kontext unterm weiß-roten Dach. Der Hintergrund: Spätestens seit der Aufsichtsrat der VfB Stuttgart 1893 AG am 29. Februar zwei Vertreter des neuen Investors Porsche aufgenommen und wenig später den Aufsichtsratsvorsitzenden Claus Vogt (weiterhin e. V.-Präsident) entmachtet hat, geht es wieder einmal hinter und vor den Kulissen hoch her.