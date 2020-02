1 Christoph Daum hat es am Wochenende mit aufdringlichen Fußball-Fans in einem ICE zutun bekommen. Foto: picture-alliance/dpa/dpaweb/Tarik_Tinazay

Der ehemalige VfB-Trainer Christoph Daum sitzt am vergangenen Wochenende in einem ICE. Nichts Besonderes, bis ihn eine Gruppe grölender Fußball-Fans entdeckt.

Stuttgart - Christoph Daum ist am Wochenende mit dem Zug gefahren. Eigentlich kein ungewöhnlicher Anblick, denn der ehemalige VfB-Trainer lebt umweltbewusst und steigt lieber in die Bahn als in ein Flugzeug, um von A nach B zu gelangen.

Doch nun ist ihm die Freude am Bahnfahren wohl vergangen, als er von einigen Fußball-Fans entdeckt und mit einem umgedichteten Lied besungen wurde. Dieses war allerdings nicht sonderlich schmeichelhaft: „Christoph Daum ist wieder da und in Frankfurt kauft er Koka.“

Aktion kommt nicht gut an

Dabei spielen sie auf die Kokain-Affäre an. Daum wurde, damals Trainer von Bayer Leverkusen, der Konsum von Kokain nachgewiesen. Dabei hatte Christoph Daum zunächst seine Unschuld beteuert und eine freiwillige Haarprobe abgegeben.

Ein in den sozialen Netzwerken gepostetes Video zeigt, wie sehr die Fans den ehemaligen Bundesliga-Coach bedrängen:

Die Reaktionen auf das Video ließen nicht lange auf sich warten. Die meisten verurteilten die Aktion der Gruppe. „Respektlos und arm, was man sich in großen Gruppen alles traut“, schreibt einer darunter. Ein anderer fasst die Situation mit „richtig respektlos gegenüber C. Daum“ zusammen.