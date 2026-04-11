Bei der „Heated Rivalry“-Night in der Lerche 22 wird gekreischt, getanzt und das Serien-Fandom zelebriert. Ein Abend für Fans – und einer der letzten in dem Stuttgarter Pop-up-Club.

Noch bevor drinnen jemand richtig tanzt, bildet sich vor der Lerche 22 eine Menschenschlange quer über die Königstraße. Hinter dem DJ-Pult im Club läuft währenddessen ein Countdown von 60 Minuten ab. Wer am Freitagabend in den Pop-up-Club im Marquardtbau am Schlossplatz gekommen ist, ist wegen „Heated Rivalry“ dort, der US-Netflix-Serie über die queere Romanze der Eishockeyspieler Shane Hollander und Ilia Rozanov, die gerade sehr zuverlässig die Social-Media-Feeds ihrer Fans flutet.

Denn in der Lerche 22 geht an diesem Abend eine passende „Fandom Night“ an den Start. Die Veranstalter, die mit verschiedenen Fan-Events durch deutsche Städte touren, bringen dabei Heated Rivalry-Visuals auf den Screen und den offiziellen Soundtrack sowie die besten queeren Pop-Hymnen auf die Ohren der Gäste.

Im Inneren des Clubs ist alles in rotes Licht getaucht. Zwischen DJ-Setup und Dancefloor stehen Pappaufsteller der Hauptfiguren, mit denen Gäste am laufenden Band für Fotos posieren. In Gen-Z-Sprache ist das hier ziemlich eindeutig ein Abend für „the girls and the gays“ – zugegeben, ein paar mitgeschleppte Boyfriends tauchen hier und da auch auf, manche haben sich dem Anlass zuliebe sogar entsprechend gekleidet.

Lange Schlangen gab es am Freitag vor der Lerche 22. Innen posten Fans mit Pappaufstellern ihrer Lieblingsstars. Foto: Ferdinando Iannone

Überhaupt fallen die Outfits auf: selbstgemachte Shirts, mit Glitzersteinen beklebt und mit Zitaten beschriftet; „I’m coming to the cottage“ – eine Szene aus der Serie, der derzeit viral geht, ist mehrfach auf den Shirts zu lesen, andere kommen direkt im Eishockeytrikot.

Fandom-Night im Stuttgart Club Lerche 22 zieht echte Fans an

Die Hype-Serie „Heated Rivalry“ basiert auf den Romanen von Rachel Reid und erzählt von zwei Männern, die sich als Rivalen auf dem Eis begegnen und auch abseits davon nicht voneinander loskommen. Die Serienadaption startete Ende 2025. Die Geschichte um die beiden Hauptfiguren Shane Hollander und Ilia Rozanov vereint seitdem eine Fangemeinde, die ihre Lieblingsmomente nicht nur auf dem Bildschirm genießt, sondern in Visuals, Clips und Reaktionsvideos auf Social-Media-Plattformen ständig weiterverbreitet.

Ein DJ sorgte für den passenden Soundtrack zu den Visuals auf der Leinwand. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Genau diese stehen an diesem Abend in der Lerche 22 im Mittelpunkt. Spätestens als der Countdown hinter dem DJ-Pult in die letzten Sekunden herunterzählt, ist der Raum komplett dabei. Um 23 Uhr zählen die Fans laut mit, bei null bricht die Menge los, dann läuft die Cottage-Szene auf der Leinwand ab. Kaum ist der kanonischen Satz „I’m coming to the cottage“ gefallen, setzt ein harter Beat ein.

Handstandüberschlag zu Madonna: Gäste feiern Serien-Stars

Das Kernprogramm des Abends: Edits und Visuals, TikTok-Videos, Behind-the-Scenes-Clips. Und das Publikum kennt sie wirklich alle. Nicht ungefähr, sondern tatsächlich Bild für Bild. Auf die Ohren gibt es Songs, die in der Serie eine Rolle spielen aber auch Musik, die durch verschiedene Social-Media-Clips mittlerweile damit in Verbindung gebracht werden.

Besonders deutlich wird das bei dem wohl bekanntesten Video des Abends: Darin sieht man US-Schauspieler Connor Storrie, der in der Serie Ilia Rozanov spielt, im Garten beim Handstandüberschlag und tanzend zu Madonnas „Like a Prayer“. Sobald der Clip läuft, gibt es in der Menge kein Halten mehr. Für ein paar Sekunden wirkt der Raum tatsächlich ein bisschen wie eine Kirche und Storrie darin wie die entsprechende Kultfigur im Sportshirt. Auch die anderen Edits zu Hits wie „Dancing On My Own“ oder „All the Things She Said“ zünden sofort. Hier muss niemand erst warm werden.

Pop-up-Club Lerche 22 als Adresse für junges Publikum – Ende Mai ist Schluss

Dass ein solches Event in der Lerche 22 stattfindet, passt ziemlich gut. Der Club war von Anfang an als Zwischennutzung angelegt und zieht seit seiner Eröffnung im Oktober letzten Jahres ein junges Publikum mit außergewöhnlichen Formaten an. Ende Mai ist Schluss. Die „Heated Rivalry Night“ gehört damit bereits zu den letzten Programmpunkten eines Ortes, der sich in kurzer Zeit zu einem festen Platz im Stuttgarter Nachtleben entwickelt hat.