Bei der „Heated Rivalry“-Night in der Lerche 22 wird gekreischt, getanzt und das Serien-Fandom zelebriert. Ein Abend für Fans – und einer der letzten in dem Stuttgarter Pop-up-Club.
Noch bevor drinnen jemand richtig tanzt, bildet sich vor der Lerche 22 eine Menschenschlange quer über die Königstraße. Hinter dem DJ-Pult im Club läuft währenddessen ein Countdown von 60 Minuten ab. Wer am Freitagabend in den Pop-up-Club im Marquardtbau am Schlossplatz gekommen ist, ist wegen „Heated Rivalry“ dort, der US-Netflix-Serie über die queere Romanze der Eishockeyspieler Shane Hollander und Ilia Rozanov, die gerade sehr zuverlässig die Social-Media-Feeds ihrer Fans flutet.