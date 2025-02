Fanclub und Streamingdienst: Oliver Pocher launcht eigenen Pocher.Club

Unterstützung durch prominente Follower Marc Eggers berichtet von Morddrohungen

Marc Eggers erhält seit Monaten Morddrohungen und unzählige Hass-Nachrichten. "Es ist meines Erachtens nicht ok, dass Leute so dermaßen beleidigt werden aufgrund ihrer vermeintlichen sexuellen Ausrichtung", wehrt sich der Influencer in einem Clip und erhält dafür viel Unterstützung.