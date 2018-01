Fanartikel Tesla-Chef Musk macht Millionen mit Flammenwerfern

Von red/dpa 30. Januar 2018 - 07:32 Uhr

Auf der Website des Unternehmens The Boring Company kann man den Flammenwerfer vorbestellen. Foto: The Boring Company

Eigentlich klang es zunächst wie ein Scherz, doch nun bietet Tesla-Chef Elon Musk tatsächlich Flammenwerfer an. Bereits 10.000 Käufer haben offenbar bereits auf Vorbestellen geklickt.

Los Angeles - Tech-Milliardär Elon Musk ist vor allem wegen seines Elektroautokonzerns Tesla bekannt - neuerdings verkauft er aber auch sehr erfolgreich Flammenwerfer. Mit seinem neuesten Projekt, der Infrastrukturfirma The Boring Company, will der Starunternehmer eigentlich Verkehrschaos durch Tunnel beseitigen und so den Personentransport revolutionieren. Bislang tut sich dabei noch nicht so viel, doch Musk betreibt mit der Marke bereits ein reges Geschäft. Und zwar mit - teilweise recht skurrilen - Fanartikeln.

Man habe bereits 10.000 Flammenwerfer verkauft, twitterte Musk am Montag (Ortszeit). Das mit dem Slogan „Belebt jede Party“ angepriesene Produkt kostet 500 Dollar, das heißt die Boring Company hat damit schon fünf Millionen Dollar eingenommen. Passend zum Flammenwerfer wird auch noch ein als „überteuert“, aber „mit einem coolen Sticker“ ausgestattet, beworbener Feuerlöscher für 30 Dollar angeboten. Bislang kann das Erwachsenenspielzeug jedoch nur vorbestellt werden, der Versand soll im Frühjahr beginnen.

Ursprünglich basiert das Ganze auf einem Witz: Musk hatte im Dezember gescherzt, wenn es ihm gelinge, 50.000 Mützen der Boring Company loszuwerden, starte er den Verkauf von Flammenwerfern. Das Ziel wurde schnell erreicht. Nun albert Musk, der nebenbei auch noch die Raumfahrt-Firma SpaceX führt, im Instagram-Video mit dem Gerät rum.

Ob Tesla-Aktionäre die Gags auch so lustig finden? Beim E-Autokonzern gab es zuletzt ziemliche Probleme - der Produktionsstart des Hoffnungsträgers Model 3 verlief jedenfalls mehr als holprig.