Fan-Umfrage: Superstar Madonna verfilmt ihr Leben

Bereits im Jahr 2020 wurde bekannt, dass die US-Sängerin Madonna (66) ihr Leben als Film auf die große Leinwand bringen will. Ziemlich bald kamen Gerüchte auf, dass Hollywoodstar Julia Garner (30) in dem Projekt die Pop-Ikone verkörpern könnte. 2023 wurde verlautbart, dass das Projekt vorerst auf Eis gelegt sei und Madonna stattdessen erst einmal eine umfangreiche Welttournee absolvieren werde. Nach dem Ende ihrer Tournee im April dieses Jahres scheint nun endlich wieder Bewegung in die Sache zu kommen.

Empörung über ignorante Film-Produzenten Auf ihrem Instagram-Account postete die Sängerin am Montag (18. November) einen aktuellen Lagebericht zu dem Filmprojekt. Darin schreibt sie: "Nachdem ich mich tagelang in L.A. abgemüht und Produzenten und Agenten zugehört hatte, die mir sagten, warum ich meinen Film (an dem ich seit vier Jahren arbeite !!!) nicht machen kann, - verkleinern, reduzieren, kleiner denken sagen sie - wurde mir klar, dass alles in meinem Leben eine Herausforderung sein wird." Lesen Sie auch "Ich hatte kein normales Leben" Diese Herausforderung zwinge sie dazu, "über den Tellerrand zu schauen" und dabei auch über ungewöhnliche Lösungen nachzudenken. Gespräche mit kreativen Menschen in ihrem Umfeld seien nun genau der "Treibstoff", den sie brauche, um mit dem Projekt voranzukommen. "Ich hatte kein normales Leben", so die Sängerin. "Ich kann das nicht auf normale Art und Weise machen." Bei ihren Gesprächen sei klar geworden, "dass wir noch furchtloser sein müssen". Ihre atemberaubende Karriere aufgrund einiger Bedenkenträger "einzuschrumpfen", käme daher für sie nicht in Frage. Daher wolle sie auch die Meinung ihrer Fans zu einer neuen Idee einholen, die ihr nun gekommen sei. "Soll ich aus der Geschichte meines Lebens eine Serie oder einen Spielfilm machen?" fragt sie in dem Post in die große Runde. Und fügte mahnend hinzu: "Denkt nach, bevor ihr antwortet!"