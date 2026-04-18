Zayn Malik muss kürzertreten: Der britische Popstar hat sich auf Instagram aus dem Krankenhausbett bei seinen Fans gemeldet. Eine Reihe geplanter Meet-and-Greets zur Promotion seines neuen Albums "Konnakol" sagte der 33-Jährige kurzfristig ab.
Zayn Malik (33) muss gesundheitlich eine Pause einlegen. Der britische Sänger und frühere One-Direction-Star hat sich am Veröffentlichungstag seines neuen Albums "Konnakol" überraschend aus einem Krankenhausbett bei seinen Fans gemeldet und mehrere geplante Auftritte kurzfristig abgesagt. Was genau ihm fehlt, behielt der 33-Jährige für sich.