Zayn Malik muss kürzertreten: Der britische Popstar hat sich auf Instagram aus dem Krankenhausbett bei seinen Fans gemeldet. Eine Reihe geplanter Meet-and-Greets zur Promotion seines neuen Albums "Konnakol" sagte der 33-Jährige kurzfristig ab.

Zayn Malik (33) muss gesundheitlich eine Pause einlegen. Der britische Sänger und frühere One-Direction-Star hat sich am Veröffentlichungstag seines neuen Albums "Konnakol" überraschend aus einem Krankenhausbett bei seinen Fans gemeldet und mehrere geplante Auftritte kurzfristig abgesagt. Was genau ihm fehlt, behielt der 33-Jährige für sich.

In einer Instagram-Story, zu der er ein Foto von sich auf dem Krankenbett stellte, bedankte sich Malik bei seinen Anhängern für "eure Liebe und Unterstützung, jetzt wie immer". Es sei "eine lange Woche" gewesen, er befinde sich weiterhin unerwartet in der Genesung, schrieb der Sänger. Dass er seine Fans in dieser Woche nicht treffen könne, breche ihm das Herz: "Ich wäre heute nicht dort, wo ich bin, ohne euch, und ich bin so dankbar für euer Verständnis."

Dank an das Klinikpersonal

Ein ausdrückliches Lob richtete Malik außerdem an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik, die ihn betreut haben - an Ärzte, Pflegekräfte, Kardiologen und Verwaltungsangestellte. "Ihr seid alle Legenden!", schrieb er. Um welche Erkrankung es sich konkret handelt, ließ er offen.

Parallel dazu meldete sich auch Maliks Team über den offiziellen Instagram-Account @inzayn und listete die Termine auf, die "angesichts der aktuellen gesundheitlichen Situation" entfallen müssen. Betroffen sind Meet-and-Greets im Looney Tunes Record Store auf Long Island, bei Newbury Comics in Boston, bei Rough Trade in New York City sowie im Sound Garden in Baltimore.

Tournee soll wie geplant starten

Trotz des Rückschlags hält Malik an seiner anstehenden Tournee fest. Am 12. Mai soll er in Manchester seine erste eigene Arena- und Stadiontour starten - und damit zugleich den bislang ambitioniertesten Abschnitt seiner Solokarriere. Über 31 Tourtage hinweg führt ihn die Reise laut Tourplan unter anderem nach London, Los Angeles, Mexiko-Stadt und São Paulo.

Beendet wird die Tournee am 20. November in Miamis Kaseya Center. Es ist das erste Mal, dass der frühere One-Direction-Sänger als alleiniger Headliner Arenen und Stadien in Nordamerika, Südamerika, Mexiko und Großbritannien bespielt.