Während Liam (52) und Noel Gallagher (58) am Samstag, den 2. August, im ausverkauften Londoner Wembley-Stadion vor einer begeisterten Menge ihre Hits zum Besten gaben, starb nach Berichten von "The Independent" und der "BBC" ein Mann im Publikum vor Ort.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Metropolitan Police teilte mit, dass Sanitäter, die Polizei und der Londoner Rettungsdienst gegen 22.19 Uhr Ortszeit auf die Meldung reagierten, dass ein Mann in den 40ern bei dem Konzert verletzt worden sei. Die Polizei teilte weiter mit, dass der Mann mit Verletzungen, die auf einen Sturz hindeuten, noch am Unfallort für tot erklärt wurde, so die britische Presse. Die Polizei bat andre Konzertbesucher der Show am 2. August, ihre Konzertaufzeichnungen zu durchsuchen und Informationen über den tödlichen Vorfall mitzuteilen.

"Das Stadion war gut besucht, und wir halten es für wahrscheinlich, dass eine Reihe von Menschen den Vorfall beobachtet habt oder ihn wissentlich oder unwissentlich auf Handyvideos festgehalten haben", so die Metropolitan Police laut "The Independent".

Oasis: "Wir sind schockiert und traurig"

In einem Statement, das dem "People"-Magazin vorliegt, sagte Oasis: "Wir sind schockiert und traurig über den tragischen Tod eines Fans während der Show gestern Abend." Weiter heißt es: "Oasis möchten der Familie und den Freunden der betroffenen Person unser aufrichtiges Beileid aussprechen", so die Band.

Auch die Betreiber des Wembley-Stadions meldeten sich hu Wort. In einer Erklärung, die der "BBC" vorliegt, heißt es: "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, die informiert wurde und von speziell ausgebildeten Polizeibeamten unterstützt wird."

Das Konzert von Oasis im Wembley-Stadion am 3. August fang wie geplant statt. Es ist das fünfte von sieben ausverkauften Konzerten, die die Band im Rahmen ihrer Reunion-Tournee in Großbritannien spielen wird. Die erste Etappe der Wembley-Konzerte endete am 3. August; die Musiker kehren für eine zweite Etappe am 27. und 28. September an den legendären Veranstaltungsort zurück.