Fan-Screening von The Electric State: Millie Bobby Brown begeistert mit floralem Kleid

Fan-Screening von "The Electric State"

1 Millie Bobby Brown beim Fan-Screening in New York. Foto: action press / John Angelillo/UPI Photo via Newscom

Bei der Fan-Vorführung ihres neuen Netflix-Films "The Electric State" in New York zog Millie Bobby Brown alle Blicke auf sich. Die 21-jährige Schauspielerin erschien in einem außergewöhnlichen schwarzen Kleid mit aufwendigen Blumen-Applikationen.











Link kopiert



Millie Bobby Brown (21) macht bei ihren öffentlichen Auftritten stets eine gute Figur. Beim Fan-Screening ihres kommenden Netflix-Films "The Electric State" im Paris Theatre in New York setzte die Schauspielerin erneut modische Akzente. Wie das "People"-Magazin berichtet, wählte Brown für den besonderen Anlass ein eng anliegendes, schulterfreies schwarzes Kleid mit auffälligen Details.