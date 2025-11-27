Fan-Reaktionen zu VfB-Sieg: „Die Antwort auf dem Platz zu geben, ist immer noch das Beste“

Der VfB Stuttgart feiert in der Europa League gegen die Go Ahead Eagles einen wichtigen Auswärtssieg und macht einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase. Das sagen die VfB-Fans auf X.
Der VfB Stuttgart hat am Donnerstagabend einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Phase der Europa League gemacht. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann beim amtierenden niederländischen Pokalsieger Go Ahead Eagles aus Deventer mit 4:0. Die Tore für die Gäste erzielten Jamie Leweling (x2), Bilal El Khannouss und Badredine Bouanani.