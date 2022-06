13 Die Stuttgarter Kickers in Gelb – der Traum vom Aufstieg, zumindest für diese Saison, ist ausgeträumt. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

In einem sehr körperbetonten Spiel kommen die Stuttgarter Kickers gegen die Eintracht Trier über ein Remis nicht hinaus und der Traum vom Aufstieg platzt. Zwei Gelb-Rote für die Blauen sind zu viel, Fans reagieren im Netz mit Enttäuschung.















Aus der Traum: Die Stuttgarter Kickers haben am Dienstag gegen die Eintracht Trier 07 mit 1:1 zwar die Partie nicht verloren, aber den Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga. Die Blauen hätten in der Aufstiegsrunde einen Sieg gebraucht und verbleiben damit in der nächsten Saison in der Oberliga.

Das Spiel war wild, fußballästhetisch sicher kein Filetstück und dafür körperlich umso härter. Zu Ungunsten der Kickers, die sich im Verlauf der Partie zwei gelb-rote Karten einhandelten und am Ende nur noch zu Neunt auf dem Platz standen, der von den glücklichen Gastgeberfans nach dem Abpfiff gestürmt wurde.

Dennoch, die Fans der Kickers bleiben ihnen wohl auch in der Oberliga treu:

„Auf die Blaue!“