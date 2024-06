1 Im Stadion sind die schottischen Fans eine Macht – auf dem Platz auch? Foto: IMAGO/Sven Simon

Bevor am Sonntag die schottische Fußball-Nationalmannschaft in Stuttgart auf Ungarn trifft, müssen die Fans ran. Üblicherweise tritt die Fan-Nationalmannschaft der „Tartan Army“, wie sich die Schottland-Fans nennen, vor den Spielen ihrer Jungs auf die Fans des Gegners. Weil die Ungarn aber kein Fan-Team haben, kommt der VfB Stuttgart ins Spiel. Genauer gesagt der Fanclub „Schlierbachpower ´97 Neuler“. Als Gewinner der Fanclubmeisterschaft treten sie in Weilimdorf gegen die Schotten an.