„No Scotland, no Party“

Fan-Invasion in Stuttgart

17 Der Königsbau fest in schottischer Hand. Foto: /Florian Dürr

So kann man sich täuschen. Wer gedacht hatte, den vielen Tausend türkischen Fans in der Stuttgarter Innenstadt würde nach der klaren Niederlage gegen Portugal bei der Fußball-EM die Feierlaune vergehen, lag daneben. Am Samstagabend ist über die Theodor-Heuss-Straße ein Autocorso gerollt – mit portugiesischen, aber noch mehr türkischen Fahnen. Die Polizei sperrte schließlich die Straße, weil auch immer wieder Fußgänger auf die Fahrbahn traten.