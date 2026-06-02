Fan-Favorit aus dem WM-Kader: Joshua Kimmich ist Lieblingsspieler der Deutschen

Eine repräsentative Umfrage sieht Joshua Kimmich als beliebtesten Nationalspieler der Deutschen. Der DFB-Kapitän gewinnt das Ranking gleich in mehreren Kategorien - und führt ein Trio des FC Bayern an.
Wer ist der beliebteste Spieler im deutschen WM-Aufgebot? Eine repräsentative Umfrage liefert eine eindeutige Antwort: Joshua Kimmich (31). Der Kapitän der Nationalmannschaft ist für Männer wie Frauen der größte Sympathieträger der DFB-Elf. Das ergab eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Norstat, die das Magazin "Playboy" im Vorfeld der Fußball-WM in Auftrag gegeben hat.